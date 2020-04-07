***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2020 14:10
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
02.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2020 - 10053
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2020 tarih, 10053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835734
BIST
16:5594.611
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.539,51
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:556,7536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0273
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:557,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:55357,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -4,37
|Açılış
|: 357,62
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.296.912
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|153.871.942
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.583
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,80
|1.283.458.865
|% 6,87
|
|ASELS
|24,90
|1.042.588.116
|% 5,06
|
|GARAN
|8,02
|892.617.700
|% 3,35
|
|PETKM
|3,49
|599.139.566
|% 1,16
|
|SASA
|9,58
|575.258.553
|% 3,46
|
|YKBNK
|1,92
|396.463.986
|% 2,67
|
|PETKM
|3,49
|599.139.566
|% 1,16
|
|THYAO
|9,80
|1.283.458.865
|% 6,87
|
|TSKB
|0,95
|121.178.716
|% 2,15
|
|GARAN
|8,02
|892.617.700
|% 3,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3182
|8,3599
|% 0,67
|
|Frank
|6,9347
|6,9765
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7901
|1,7991
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|-12,55
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|0,77
|
Seans Raporu
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3170, 11 artarak (% 2.90 ) 112, 396
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17:08DOCO
Yüzde 9.98 oranında artışla 287.70 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 462 adet işlem
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