***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:16
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075445
BIST
10:404.065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 86,30
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.066
En Düşük
3.987
10:4018,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:4018,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0817
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:40984,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,48
|Açılış
|: 984,02
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:40
|VAKKO
|33,88
|4.503.397
|% 10,00
|
|SMRTG
|94,50
|171.667.861
|% 9,95
|
|BRLSM
|18,01
|51.625.051
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|LIDER
|47,70
|19.404.087
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|17.884.097
|% -9,98
|
|MZHLD
|113,50
|16.127.615
|% -9,78
|
|VERTU
|32,42
|57.299.078
|% -9,44
|
|THYAO
|103,80
|1.567.515.719
|% 2,47
|
|SASA
|129,50
|1.037.849.369
|% 7,74
|
|SISE
|33,86
|950.819.878
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,46
|638.809.052
|% 1,13
|
|TUPRS
|387,90
|634.752.384
|% 2,35
|
|EKGYO
|4,46
|638.809.052
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,41
|451.134.487
|% 2,17
|
|ISCTR
|9,45
|373.250.918
|% 1,39
|
|AKBNK
|14,90
|573.178.012
|% 1,92
|
|DOHOL
|6,07
|229.168.092
|% 1,85
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6223
|% 0,08
|
|Euro
|18,4744
|18,4853
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3641
|21,4712
|% 0,49
|
|Frank
|18,5707
|18,6825
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,11
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|11,01
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.622
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.227
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,32
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|1,42
|