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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:16
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075445


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BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 4.503.397 % 10,00  
SMRTG 94,50 171.667.861 % 9,95  
BRLSM 18,01 51.625.051 % 9,95  
EKIZ 18,87 552.400 % 9,71  
BALAT 11,75 160.399 % 9,51  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 18,6141 18,6223 % 0,08  
Euro 18,4744 18,4853 % 0,44  
Sterlin 21,3641 21,4712 % 0,49  
Frank 18,5707 18,6825 % 0,44  
Riyal 4,9400 4,9648 % 0,11  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 11,01  
Altın Gr. 984 984 7,15  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.622 6.687 36,00  
Yarım 3.227 3.267 18,00  
Çeyrek 1.618 1.632 8,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,51  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,32  
B. Petrol 94,23 94,23 1,42  
Seans Raporu 10:40
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