***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.09.2022 11:32
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş., Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. ve Yadex International GMBH ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurt dışı ürün satışı işlemlerinin, Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den gerçekleştirilen elektrik enerjisi alım işlemlerinin ve Yadex International GMBH firması aracılığı ile yapılan hammadde alım işlemlerine ilişkin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064187
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
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|: 3.221
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:54
|HDFGS
|2,75
|77.708.644
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.974.263
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|202.073.046
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.703.006
|% 9,76
|
|AYEN
|25,92
|165.865.031
|% 8,91
|
|TURSG
|6,57
|233.442.920
|% -10,00
|
|TSKB
|3,97
|15.419.841
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.127.688
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.447.839
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|GARAN
|19,83
|3.645.109.771
|% 1,12
|
|THYAO
|70,85
|3.638.684.861
|% 3,05
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.970.983.060
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|YKBNK
|7,12
|2.695.054.767
|% 5,64
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3039
|18,3230
|% 0,16
|
|Euro
|18,2687
|18,2848
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8518
|20,9564
|% 0,15
|
|Frank
|18,8539
|18,9675
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8556
|4,8800
|% 0,27
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.663
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
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|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,23
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Seans Raporu
15:54
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16:09BIOEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 210, 311 adet işlem
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16:08ALCAR
Yüzde 5.43 oranında artışla 402.00 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 059 adet işlem
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16:07ZOREN
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 428, 095 adet işlem
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16:06PINSU
Yüzde 8.21 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 756, 601 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 3, 235 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 54, 307.00 milyon TL de