***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.09.2023 16:40
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş., Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş., ve Yadex International GMBH ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurt dışı ürün satışı işlemlerinin, Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den gerçekleştirilen elektrik enerjisi alım işlemlerinin ve Yadex International GMBH firması aracılığı ile yapılan hammadde alım işlemlerine ilişkin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194181
BIST
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16:418.261
En Düşük
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|Açılış
|: 26,9450
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|Önceki Kapanış
|: 26,8650
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26,9499
En Düşük
26,8031
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En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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28,7759
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|Açılış
|: 1.651,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
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1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8962
|26,9101
|% 0,16
|
|Euro
|28,8325
|28,8460
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,4529
|33,6207
|% -0,13
|
|Frank
|30,0165
|30,1973
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1495
|7,1853
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-13,00
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.027
|11.106
|-47,00
|
|Yarım
|5.530
|5.576
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.788
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|1,19
|
Seans Raporu
16:39
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16:55CWENE
Yüzde 5.91 oranında artışla 371.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 188, 087 adet işlem
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 79 artarak (% 1.39 ) 7, 228
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16:54
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16:54
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