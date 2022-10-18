***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 16:58
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 18/10/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11909 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072704
BIST
16:503.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,75
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5018,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 91,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 91,6200
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5018,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:5011,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,10
|Açılış
|: 11,27
|
|Önceki Kapanış
|: 11,17
|
11,33
En Düşük
11,12
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.294.380
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.597.190
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|41.013.299
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|134.071.409
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.858.633.036
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.067.074
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|THYAO
|97,35
|5.904.545.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,13
|4.189.441.507
|% 1,89
|
|ASELS
|33,14
|3.596.874.686
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|TSKB
|2,67
|960.451.753
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,46
|2.911.057.329
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,86
|557.024.203
|% -1,59
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5735
|18,5833
|% 0,02
|
|Euro
|18,3077
|18,3244
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9946
|21,0999
|% -0,31
|
|Frank
|18,6334
|18,7457
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,62
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.697
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.263
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,12
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,84
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03GWIND
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 717 adet işlem
-
17:02KARSN
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 373, 876 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 43 kaybederek (% -0.27 ) 4, 207
-
17:01XU100
Endeks 3, 833 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 82, 506.00 milyon TL de
-
17:01KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 809, 916 adet işlem