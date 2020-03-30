***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Mustafa Selim YAŞAR'ın seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833267BIST