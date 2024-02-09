***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2024 10:25
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İhsan Baki Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 28.04.2023 02326160600 yatirimciiliskileri@viking.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 919583-919585
Dilek Çakım Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 28.04.2023 02326160600 yatirimciiliskileri@viking.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248453
BIST
'
11:318.969
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 19,53
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:3130,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0977
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6888
En Düşük
30,5224
11:3133,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0451
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:312.005,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,95
|Açılış
|: 2.005,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SAMAT
|54,45
|90.900.448
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|32.355.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|112.211.078
|% 9,97
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|136.860.645
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,92
|116.354.808
|% -6,03
|
|GUBRF
|166,50
|3.393.157.891
|% 5,38
|
|THYAO
|287,50
|2.735.136.857
|% 0,26
|
|EREGL
|46,46
|2.658.404.876
|% 2,15
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|QUAGR
|4,45
|569.350.192
|% 6,97
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|TSPOR
|1,73
|133.187.827
|% 1,76
|
|PETKM
|23,88
|1.410.830.394
|% 0,76
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6834
|30,6862
|% 0,31
|
|Euro
|33,0964
|33,1054
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,6253
|38,8190
|% 0,37
|
|Frank
|34,9357
|35,1461
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|886,86
|888,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,20
|883,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,54
|81,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,26
|2.031,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:28
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-
11:43GUBRF
Yüzde 5.38 oranında artışla 166.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 382, 518 adet işlem
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11:41KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 301, 370 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 87 artarak (% 0.31 ) 9, 518
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11:40XU100
Endeks 8, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 40, 736.00 milyon TL de
-
11:40ESCOM
Yüzde 7.43 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 732 adet işlem