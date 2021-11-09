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***VKJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

09.11.2021 12:06
***VKJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***VKJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [VKJ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 10/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                                                                          Yeni Fon Ünvanı VKJTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM Başlangıç Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976197


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