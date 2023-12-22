***VKY* *A1CAP* *ACP*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
22.12.2023 11:00
***VKY******A1CAP******ACP*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ACP, A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227966
BIST
'
11:207.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,95
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:2029,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0571
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:2032,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:201.925,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.925,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:18
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.581.026
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.009.651
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.249.540
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.834
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.997.048
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.873.392
|% -9,88
|
|ALFAS
|89,30
|436.774.617
|% -7,56
|
|THYAO
|244,50
|1.435.403.273
|% -0,20
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|AKBNK
|39,32
|925.336.116
|% 0,56
|
|EREGL
|43,12
|839.304.224
|% 0,00
|
|ASTOR
|94,90
|812.878.514
|% 0,42
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,15
|197.656.941
|% -7,16
|
|BEGYO
|2,81
|120.691.106
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,26
|305.176.703
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,56
|606.746.506
|% -1,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2027
|29,2112
|% 0,20
|
|Euro
|32,1706
|32,1854
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,9631
|37,1485
|% 0,25
|
|Frank
|33,9624
|34,1670
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:32ALFAS
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 446 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
-
11:30CEMAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 302, 425 adet işlem
-
11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
-
11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem