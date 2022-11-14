***VKY* *SNICA*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.11.2022 17:03
***VKY******SNICA*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi
A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079816
BIST
17:264.568
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 112,34
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:2618,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:2619,1974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0228
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:261.055,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.055,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:24
|GZNMI
|52,80
|178.400.561
|% 10,00
|
|MANAS
|45,98
|136.655.217
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.099.734
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|707.966.641
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.343.285
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|971.040.668
|% -9,93
|
|FENER
|65,95
|377.885.957
|% -6,59
|
|SELVA
|11,71
|204.669.529
|% -5,72
|
|GLBMD
|10,41
|28.335.399
|% -4,93
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,80
|8.019.177.698
|% -1,52
|
|ASELS
|41,94
|5.790.667.607
|% 7,93
|
|PETKM
|15,44
|4.970.283.321
|% 8,50
|
|EREGL
|36,96
|3.712.774.509
|% 1,26
|
|ODAS
|11,66
|2.852.644.501
|% 7,86
|
|EKGYO
|5,53
|2.249.103.989
|% 4,34
|
|ALBRK
|2,54
|1.045.554.067
|% 2,42
|
|AKFGY
|4,48
|1.430.303.594
|% -1,10
|
|PETKM
|15,44
|4.970.283.321
|% 8,50
|
|TSKB
|3,20
|819.942.183
|% 4,23
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5995
|18,6101
|% 0,35
|
|Euro
|19,1838
|19,1964
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,7872
|21,8964
|% -0,51
|
|Frank
|19,5569
|19,6747
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,35
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,58
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|0,53
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|10,00
|
|Tam
|6.982
|7.100
|82,00
|
|Yarım
|3.391
|3.471
|40,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.735
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|-1,17
|