***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 23:31
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2021
Tescil Tarihi
26.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.04.2021 10316
Açıklamalar
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2021 yılı Bağımsız denetim şirketi
07.04.2021 tarihli genel kurul karar ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
Genel Kurul Kararı 26.04.2021 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932928
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,1960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2165
En Düşük
8,1877
18:059,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9858
En Düşük
9,9269
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1947
|8,1960
|% -0,09
|
|Euro
|9,9297
|9,9858
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,35
|
|Frank
|9,0070
|9,0612
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1852
|2,1961
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|0,05
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