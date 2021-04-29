***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2021Tescil Tarihi26.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.04.2021 10316AçıklamalarVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2021 yılı Bağımsız denetim şirketi07.04.2021 tarihli genel kurul karar ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.Genel Kurul Kararı 26.04.2021 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932928BIST