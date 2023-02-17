***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2023 15:00
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114802
BIST
15:515.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,62
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5118,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5120,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0989
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:511.108,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.108,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KONYA
|3.945,50
|248.541.962
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.936.610
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.182.907
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.548
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.729.899
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,68
|3.096.386.543
|% -94,92
|
|LIDER
|97,20
|20.891.449
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.523.747
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.133.275
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.944.319
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.244.489.241
|% 7,33
|
|EREGL
|44,10
|4.199.982.770
|% -0,90
|
|TUPRS
|626,20
|3.343.183.340
|% -0,67
|
|THYAO
|139,90
|3.150.499.204
|% -0,07
|
|KOZAL
|26,68
|3.096.386.543
|% -94,92
|
|KRDMD
|20,64
|4.244.489.241
|% 7,33
|
|KOZAL
|26,68
|3.096.386.543
|% -94,92
|
|EREGL
|44,10
|4.199.982.770
|% -0,90
|
|AKBNK
|16,03
|1.509.328.084
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,39
|688.955.761
|% 1,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8654
|18,8685
|% 0,11
|
|Euro
|20,0400
|20,0501
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4609
|22,5736
|% -0,31
|
|Frank
|20,1602
|20,2816
|% -0,58
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% 0,11
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-9,24
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.544
|7.598
|-58,00
|
|Yarım
|3.685
|3.718
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-2,48
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, KOZAA
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.18 ) 4, 521
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AFYON, NIBAS, PNLSN, MARKA, OYAKC, DESA, BRMEN, KONYA, CMBTN
-
16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BVSAN, MACKO, LIDER, RODRG
-
16:05
KRDMA, KRSTL, YUNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında