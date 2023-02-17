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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

17.02.2023 15:00
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114802


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KONYA 3.945,50 248.541.962 % 10,00  
CMBTN 674,30 61.936.610 % 10,00  
DYOBY 21,78 32.182.907 % 10,00  
NIBAS 20,94 80.865.548 % 9,98  
DESA 52,35 12.729.899 % 9,98  
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Euro 20,0400 20,0501 % -0,49  
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Riyal 5,0152 5,0403 % 0,11  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 -9,24  
Altın Gr. 1.109 1.109 -4,35  
Cumhuriyet 7.504 7.617 -18,00  
Tam 7.544 7.598 -58,00  
Yarım 3.685 3.718 -28,00  
Çeyrek 1.843 1.859 -14,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,41 -0,20  
Gümüş Gr. 12,94 12,96 -0,13  
B. Petrol 82,66 82,66 -2,48  
Seans Raporu 15:51
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