***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarVAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114802BIST