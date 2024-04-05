***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023 yılı faaliyet raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268780BIST