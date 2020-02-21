***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.828 23.436.076 34.197.535 57.692.439 57.692.439Dönem Karı (Zararı)34.197.535 34.197.535 34.197.535Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)58.828 23.436.076 23.494.904 23.494.904Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-16.831.104 -16.831.104 -16.831.104Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -186.857 116.263.437 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 35.000.000 -186.857 116.263.437 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.197.535 -34.197.535 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.119 14.046.069 36.884.225 50.906.175 50.906.175Dönem Karı (Zararı)36.884.225 36.884.225 36.884.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.119 14.046.069 14.021.950 14.021.950Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.175.471 235.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.924.980 914.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.358.584 3.978.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.233.633 2.849.600Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 448.610 88.648Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler676.341 1.040.604Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.239.414 -12.556.237Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.180.812 -44.008.638Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.941.398 31.452.401Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler355.110 -125.816Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler355.110 -125.816Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 8.425.269 8.024.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.633.177 -4.498.846Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)24.390.214 -27.451.966Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-318.756.391 14.598.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.496.309 -3.187.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-316.260.082 17.785.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.730.314 -5.604.113İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-122.296 -7.077İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.608.018 -5.597.036Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)29.141 -351.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler230.314.737 13.653.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.118.575 -1.901.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)216.196.162 15.555.172Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.119.436 657.646İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.119.436 657.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.924.423 29.934.423Ödenen Temettüler18 0 -16.831.104Alınan Temettüler22 -6.986.147 -5.735.650Alınan Faiz14.332.026 6.239.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.221.833 -2.169.133Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)-6.336.992 -7.092.122YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.783.573 43.283.649Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-425.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.157 49.202Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 35.157 49.202Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.833.621 -2.247.913Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.228.735 -1.527.998Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -604.886 -719.915Alınan Temettüler22 6.986.147 5.735.650Alınan Faiz8.020.890 39.746.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.404.332 -19.603.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.755.873.171 3.952.953.472Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.755.873.171 3.952.953.472Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.957.039.786 -3.941.104.487Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.957.039.786 -3.941.104.487Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.907.282 0Ödenen Faiz-3.330.435 -31.452.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.758.128 28.025.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.758.128 28.025.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 231.659.454 203.633.500DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.901.326 231.659.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.158.010 257.617.813Finansal Yatırımlar3.986.394 28.731.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.986.394 28.731.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar8 422.995.800 104.915.750İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 7.405.321 4.909.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 415.590.479 100.006.738Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 256.242 134.512İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 9 254.097 131.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.145 2.645Peşin Ödenmiş Giderler16 677.738 706.879İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 298.203 212.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler379.535 494.294Diğer Dönen Varlıklar16 170 2.325İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 170 104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 2.221ARA TOPLAM432.074.354 392.108.997Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 129.818.136 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR561.892.490 392.108.997DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.132.980 128.740.780Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.132.980 128.740.780Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.132.980 128.740.780Diğer Alacaklar9 12.079.854 7.469.115İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.079.854 7.469.115Maddi Duran Varlıklar10 7.185.405 3.127.165Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.566.502 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 913.361 648.159TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.878.102 139.985.219TOPLAM VARLIKLAR598.770.592 532.094.216KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 48.274.094 249.166.615İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.033 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 16.033 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.258.061 249.166.615Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 243.936 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 48.014.125 249.166.615Ticari Borçlar8 274.836.513 68.051.347İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 16.680.735 2.562.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 258.155.778 65.489.187Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.410.858 364.621Kısa Vadeli Karşılıklar2.028.659 1.043.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.491.401 955.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 537.258 88.648Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.638.661 2.519.225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.638.661 2.519.225ARA TOPLAM333.188.785 321.145.565TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.188.785 321.145.565UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 2.446.047 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.350.802 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 2.350.802 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar95.245 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 95.245 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.326.313 2.820.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.326.313 2.820.656Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.774.122 2.998.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.546.482 5.819.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER342.735.267 326.965.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -210.976 -186.857Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.976 -186.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -210.976 -186.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 130.309.506 116.263.437Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)18 130.309.506 116.263.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)130.309.506 116.263.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 8.601.523 8.601.523Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 5.451.047 11.253.512Net Dönem Karı veya Zararı36.884.225 34.197.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR256.035.325 205.129.150TOPLAM KAYNAKLAR598.770.592 532.094.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 14.008.091.788 4.910.197.174Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -13.929.743.011 -4.848.356.018FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.348.777 61.841.156BRÜT KAR (ZARAR)78.348.777 61.841.156Genel Yönetim Giderleri20 -35.194.518 -26.250.550Pazarlama Giderleri20 -9.242.199 -7.326.363Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -5.721 -4.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.215.333 3.004.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -232.977 -1.176.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.888.695 30.088.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 6.986.147 5.735.650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.874.842 35.824.200Finansman Gelirleri23 9.081.152 40.415.111Finansman Giderleri24 -5.646.500 -34.016.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.309.494 42.222.438Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -8.425.269 -8.024.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -8.383.229 -8.105.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -42.040 81.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.884.225 34.197.535DÖNEM KARI (ZARARI)36.884.225 34.197.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.884.225 34.197.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,49180000 0,97710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.119 58.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -30.149 73.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.030 -14.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.030 -14.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 14.046.069 23.436.076Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.785.336 24.669.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14.785.336 24.669.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-739.267 -1.233.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-739.267 -1.233.478DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.021.950 23.494.904TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.906.175 57.692.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları50.906.175 57.692.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820915BIST