***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 17:40
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.828 23.436.076 34.197.535 57.692.439 57.692.439
Dönem Karı (Zararı)
34.197.535 34.197.535 34.197.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.828 23.436.076 23.494.904 23.494.904
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-16.831.104 -16.831.104 -16.831.104
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -186.857 116.263.437 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 35.000.000 -186.857 116.263.437 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.197.535 -34.197.535 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.119 14.046.069 36.884.225 50.906.175 50.906.175
Dönem Karı (Zararı)
36.884.225 36.884.225 36.884.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.119 14.046.069 14.021.950 14.021.950
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.175.471 235.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.924.980 914.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.358.584 3.978.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.233.633 2.849.600
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 448.610 88.648
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
676.341 1.040.604
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.239.414 -12.556.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.180.812 -44.008.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.941.398 31.452.401
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
355.110 -125.816
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
355.110 -125.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 8.425.269 8.024.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.633.177 -4.498.846
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
24.390.214 -27.451.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.756.391 14.598.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.496.309 -3.187.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-316.260.082 17.785.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.730.314 -5.604.113
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.296 -7.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.608.018 -5.597.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
29.141 -351.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
230.314.737 13.653.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.118.575 -1.901.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
216.196.162 15.555.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.119.436 657.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.119.436 657.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.924.423 29.934.423
Ödenen Temettüler
18 0 -16.831.104
Alınan Temettüler
22 -6.986.147 -5.735.650
Alınan Faiz
14.332.026 6.239.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.221.833 -2.169.133
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.336.992 -7.092.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.783.573 43.283.649
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-425.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.157 49.202
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 35.157 49.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.833.621 -2.247.913
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.228.735 -1.527.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -604.886 -719.915
Alınan Temettüler
22 6.986.147 5.735.650
Alınan Faiz
8.020.890 39.746.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.404.332 -19.603.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.755.873.171 3.952.953.472
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.755.873.171 3.952.953.472
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.957.039.786 -3.941.104.487
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.957.039.786 -3.941.104.487
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.907.282 0
Ödenen Faiz
-3.330.435 -31.452.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.758.128 28.025.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.758.128 28.025.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 231.659.454 203.633.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.901.326 231.659.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.158.010 257.617.813
Finansal Yatırımlar
3.986.394 28.731.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.986.394 28.731.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 422.995.800 104.915.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 7.405.321 4.909.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 415.590.479 100.006.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 256.242 134.512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 254.097 131.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.145 2.645
Peşin Ödenmiş Giderler
16 677.738 706.879
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 298.203 212.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
379.535 494.294
Diğer Dönen Varlıklar
16 170 2.325
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 170 104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 2.221
ARA TOPLAM
432.074.354 392.108.997
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 129.818.136 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
561.892.490 392.108.997
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 14.132.980 128.740.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.132.980 128.740.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.132.980 128.740.780
Diğer Alacaklar
9 12.079.854 7.469.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.079.854 7.469.115
Maddi Duran Varlıklar
10 7.185.405 3.127.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.566.502 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 913.361 648.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.878.102 139.985.219
TOPLAM VARLIKLAR
598.770.592 532.094.216
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 48.274.094 249.166.615
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.033 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 16.033 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.258.061 249.166.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 243.936 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 48.014.125 249.166.615
Ticari Borçlar
8 274.836.513 68.051.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 16.680.735 2.562.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 258.155.778 65.489.187
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.410.858 364.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.028.659 1.043.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.491.401 955.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 537.258 88.648
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.638.661 2.519.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.638.661 2.519.225
ARA TOPLAM
333.188.785 321.145.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.188.785 321.145.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.446.047 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.350.802 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 2.350.802 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
95.245 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 95.245 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.326.313 2.820.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.326.313 2.820.656
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.774.122 2.998.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.546.482 5.819.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
342.735.267 326.965.066
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -210.976 -186.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -186.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -210.976 -186.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 130.309.506 116.263.437
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 130.309.506 116.263.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
130.309.506 116.263.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.601.523 8.601.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 5.451.047 11.253.512
Net Dönem Karı veya Zararı
36.884.225 34.197.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.035.325 205.129.150
TOPLAM KAYNAKLAR
598.770.592 532.094.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 14.008.091.788 4.910.197.174
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -13.929.743.011 -4.848.356.018
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.348.777 61.841.156
BRÜT KAR (ZARAR)
78.348.777 61.841.156
Genel Yönetim Giderleri
20 -35.194.518 -26.250.550
Pazarlama Giderleri
20 -9.242.199 -7.326.363
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.721 -4.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.215.333 3.004.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -232.977 -1.176.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.888.695 30.088.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.986.147 5.735.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.874.842 35.824.200
Finansman Gelirleri
23 9.081.152 40.415.111
Finansman Giderleri
24 -5.646.500 -34.016.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.309.494 42.222.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.425.269 -8.024.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.383.229 -8.105.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -42.040 81.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.884.225 34.197.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.884.225 34.197.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.884.225 34.197.535
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 0,49180000 0,97710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.119 58.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -30.149 73.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.030 -14.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.030 -14.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 14.046.069 23.436.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.785.336 24.669.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.785.336 24.669.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-739.267 -1.233.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-739.267 -1.233.478
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.021.950 23.494.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.906.175 57.692.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.906.175 57.692.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820915
BIST