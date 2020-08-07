***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 17:47
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.197.535 -34.197.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.383.578 18.383.578 18.383.578
Dönem Karı (Zararı)
18.383.578 18.383.578 18.383.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 5.451.047 18.383.578 223.512.728 223.512.728
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 130.309.506 -210.976 735.363 2.566.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.013.630 913.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.539.949 36.878.102
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.487.963 598.770.592
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 178.237.838 48.274.094
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.173 16.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 32.173 16.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.205.665 48.258.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 163.911 243.936
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 178.041.754 48.014.125
Ticari Borçlar
8 691.577.056 274.836.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 0 16.680.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
691.577.056 258.155.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.911 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.911 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 14.983.349 2.410.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.912.344 2.028.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.334.022 1.491.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 578.322 537.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.546.973 5.638.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.546.973 5.638.661
ARA TOPLAM
901.339.471 333.188.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.339.471 333.188.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 513.699 2.446.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.258 2.350.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 243.258 2.350.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
270.441 95.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 270.441 95.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.599.902 3.326.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.599.902 3.326.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 178.931 3.774.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.292.532 9.546.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
905.632.003 342.735.267
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.855.960 256.035.325
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.426.166 130.098.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 11.637.142 130.309.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.601.523 8.601.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 139.713.357 5.451.047
Net Dönem Karı veya Zararı
79.114.914 36.884.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.855.960 256.035.325
TOPLAM KAYNAKLAR
1.219.487.963 598.770.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 8.529.167.389 8.000.662.140 4.503.294.021 6.053.309.303
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -8.423.653.920 -7.969.935.910 -4.442.627.503 -6.037.422.023
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280
BRÜT KAR (ZARAR)
105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.589.361 -15.922.587 -13.296.391 -8.325.014
Pazarlama Giderleri
20 -9.368.620 -3.771.356 -5.280.517 -1.875.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.198 -2.777 -784 -1.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.858.932 649.229 555.287 262.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -95.117 -124.060 -42.929 -55.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.317.105 11.554.679 42.601.184 5.892.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.356.652 6.985.520 941.621 6.985.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.673.757 18.540.199 43.542.805 12.877.687
Finansman Gelirleri
23 4.020.749 4.678.039 2.983.948 1.564.323
Finansman Giderleri
24 -3.959.482 -1.634.307 -1.714.668 -575.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.735.024 21.583.931 44.812.085 13.866.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -19.620.110 -3.200.353 -12.608.664 -1.515.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.094.549 -3.319.199 -15.138.199 -1.555.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.474.439 118.846 2.529.535 39.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 1,05490000 0,24510000 0,42940000 0,16470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.294.279 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-22.415.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.120.752 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
1.120.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.294.279 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866704
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