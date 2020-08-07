***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.197.535 -34.197.535 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.383.578 18.383.578 18.383.578Dönem Karı (Zararı)18.383.578 18.383.578 18.383.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 5.451.047 18.383.578 223.512.728 223.512.728Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 130.309.506 -210.976 735.363 2.566.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.013.630 913.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.539.949 36.878.102TOPLAM VARLIKLAR1.219.487.963 598.770.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 178.237.838 48.274.094İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.173 16.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 32.173 16.033İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar178.205.665 48.258.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 163.911 243.936Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 178.041.754 48.014.125Ticari Borçlar8 691.577.056 274.836.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 0 16.680.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar691.577.056 258.155.778Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.911 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.911 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 14.983.349 2.410.858Kısa Vadeli Karşılıklar2.912.344 2.028.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.334.022 1.491.401Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 578.322 537.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.546.973 5.638.661İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.546.973 5.638.661ARA TOPLAM901.339.471 333.188.785TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER901.339.471 333.188.785UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 513.699 2.446.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar243.258 2.350.802Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 243.258 2.350.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar270.441 95.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 270.441 95.245Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.599.902 3.326.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.599.902 3.326.313Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 178.931 3.774.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.292.532 9.546.482TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER905.632.003 342.735.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar313.855.960 256.035.325Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 11.426.166 130.098.530Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.976 -210.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.976 -210.976Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)18 11.637.142 130.309.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 8.601.523 8.601.523Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 139.713.357 5.451.047Net Dönem Karı veya Zararı79.114.914 36.884.225TOPLAM ÖZKAYNAKLAR313.855.960 256.035.325TOPLAM KAYNAKLAR1.219.487.963 598.770.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 8.529.167.389 8.000.662.140 4.503.294.021 6.053.309.303Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -8.423.653.920 -7.969.935.910 -4.442.627.503 -6.037.422.023FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280BRÜT KAR (ZARAR)105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280Genel Yönetim Giderleri20 -23.589.361 -15.922.587 -13.296.391 -8.325.014Pazarlama Giderleri20 -9.368.620 -3.771.356 -5.280.517 -1.875.967Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.198 -2.777 -784 -1.270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.858.932 649.229 555.287 262.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -95.117 -124.060 -42.929 -55.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.317.105 11.554.679 42.601.184 5.892.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 23.356.652 6.985.520 941.621 6.985.520FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.673.757 18.540.199 43.542.805 12.877.687Finansman Gelirleri23 4.020.749 4.678.039 2.983.948 1.564.323Finansman Giderleri24 -3.959.482 -1.634.307 -1.714.668 -575.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.735.024 21.583.931 44.812.085 13.866.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -19.620.110 -3.200.353 -12.608.664 -1.515.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -22.094.549 -3.319.199 -15.138.199 -1.555.055Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.474.439 118.846 2.529.535 39.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132DÖNEM KARI (ZARARI)79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,05490000 0,24510000 0,42940000 0,16470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.294.279 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-22.415.031Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.120.752 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi1.120.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.294.279 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866704BIST