***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150Transferler34.197.535 -34.197.535 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.185.618 26.185.618 26.185.618Dönem Karı (Zararı)26.185.618 26.185.618 26.185.618Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 5.451.047 26.185.618 231.314.768 231.314.768Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325Transferler1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 127.086.791 105.792.512 105.792.512Dönem Karı (Zararı)127.086.791 127.086.791 127.086.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279Sermaye Arttırımı25.000.000 -25.000.000 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.378.085 97.378.085 0Dönem Sonu Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -210.976 10.390.161 112.924.719 127.086.791 361.827.837 361.827.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.563.489 -43.544.286Dönem Karı (Zararı)127.086.791 26.185.618Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.226.515 -5.162.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.924.346 2.094.372Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.540.714 2.554.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.540.714 2.554.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.811.502 -15.503.888Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-30.727.312 -17.307.862Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.915.810 1.803.974Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler366.124 335.188Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler366.124 335.188Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 33.206.833 5.356.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-340.637.924 -59.235.490Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.093.431 24.240.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-938.422.434 -266.192.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.923.743 -204.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-927.498.691 -265.988.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.847.196 -6.372.774İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-625.533 -36.515İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.221.663 -6.336.259Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-448.128 -222.785Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler589.835.761 186.551.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.256.184 2.244.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)606.091.945 184.306.803Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.109.687 2.688.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.109.687 2.688.208Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)40.955 72.330Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-192.324.618 -38.212.818Alınan Temettüler22 -23.214.788 -6.986.147Alınan Faiz25.559.163 8.692.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.914.865 -1.958.484Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 676.341Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.668.381 -5.755.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.348.673 11.560.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri937.870 35.157Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 937.870 35.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.804.106 -2.622.282Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -33.374.488 -2.286.651Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -429.618 -335.631Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7, 22 141.864 0Alınan Temettüler22 23.214.788 6.986.147Alınan Faiz5.160.911 7.161.972FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.556.667 -167.083.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.897.234.329 2.171.022.063Kredilerden Nakit Girişleri2.722.355.719 134.559.188Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19.174.878.610 2.036.462.875Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.661.877.740 -2.335.153.202Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.696.985.006 -113.550.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-18.964.892.734 -2.221.603.202Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.127.998 -1.271.158Ödenen Faiz-8.671.924 -1.681.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.644.505 -199.067.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.644.505 -199.067.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.901.326 231.659.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.545.831 32.592.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.850.809 4.158.010Finansal Yatırımlar6 109.788.080 3.986.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar109.788. 8 1.361.418.234 422.995.800İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 18.329.064 7.405.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.343.089.170 415.590.479Diğer Alacaklar9 917.766 256.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 9 879.549 254.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.217 2.145Peşin Ödenmiş Giderler16 1.125.866 677.738İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 471.973 298.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler653.893 379.535Diğer Dönen Varlıklar16 251 170İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 251 170ARA TOPLAM1.478.101.006 432.074.354Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 129.818.136TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.478.101.006 561.892.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.132.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.132.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.132.980 14.132.980Diğer Alacaklar9 16.265.445 12.079.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.265.445 12.079.854Maddi Duran Varlıklar10 38.047.968 7.185.405Kullanım Hakkı Varlıkları11 767.531 2.566.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 943.087 913.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.157.011 36.878.102TOPLAM VARLIKLAR1.548.258.017 598.770.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 284.118.824 48.274.094İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.651.062 16.033Banka Kredileri4 25.510.227 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 140.835 16.033İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar258.467.762 48.258.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 379.474 243.936Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 258.088.288 48.014.125Ticari Borçlar8 863.713.330 274.836.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 424.551 16.680.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar863.288.779 258.155.778Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.955 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.351 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.604 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 13.446.975 2.410.858Kısa Vadeli Karşılıklar3.305.271 2.028.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.768.013 1.491.401Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 537.258 537.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 17.748.348 5.638.661İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.748.348 5.638.661ARA TOPLAM1.182.373.703 333.188.785TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.182.373.703 333.188.785UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 225.222 2.446.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar225.222 2.350.802Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 225.222 2.350.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 95.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 0 95.245Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.675.550 3.326.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.675.550 3.326.313Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 155.705 3.774.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.056.477 9.546.482TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.186.430.180 342.735.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar361.827.837 256.035.325Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 75.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 11.426.166 130.098.530Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 11.637.142 130.309.506Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.976 -210.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.976 -210.976Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 10.390.161 8.601.523Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 112.924.719 5.451.047Net Dönem Karı veya Zararı127.086.791 36.884.225TOPLAM ÖZKAYNAKLAR361.827.837 256.035.325TOPLAM KAYNAKLAR1.548.258.017 598.770.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 13.497.863.162 10.304.383.862 4.968.695.773 2.303.721.722Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -13.309.675.229 -10.255.401.330 -4.886.021.309 -2.285.465.420FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.187.933 48.982.532 82.674.464 18.256.302BRÜT KAR (ZARAR)188.187.933 48.982.532 82.674.464 18.256.302Genel Yönetim Giderleri20 -37.402.944 -24.456.301 -13.813.583 -8.533.714Pazarlama Giderleri20 -16.389.529 -5.458.042 -7.020.909 -1.686.686Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.850 -4.135 -652 -1.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.529.146 880.295 2.670.214 231.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -147.845 -191.228 -52.728 -67.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.773.911 19.753.121 64.456.806 8.198.442Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 23.356.652 6.986.147 0 627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)163.130.563 26.739.268 64.456.806 8.199.069Finansman Gelirleri23 7.511.849 8.133.153 3.491.100 3.455.114Finansman Giderleri24 -10.348.788 -3.330.304 -6.389.306 -1.695.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)160.293.624 31.542.117 61.558.600 9.958.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -33.206.833 -5.356.499 -13.586.723 -2.156.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -35.704.498 -5.470.851 -13.609.949 -2.151.652Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.497.665 114.352 23.226 -4.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040DÖNEM KARI (ZARARI)127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,27090000 0,26190000 0,47970000 0,07800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.294.279 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-22.415.031 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.120.752 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi1.120.752 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.294.279 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.792.512 26.185.618 47.971.877 7.802.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları105.792.512 26.185.618 47.971.877 7.802.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886358BIST