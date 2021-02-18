***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.197.535 -34.197.535 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.046.069 -24.119 36.884.225 50.906.175 50.906.175Dönem Karı (Zararı)36.884.225 36.884.225 36.884.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.046.069 -24.119 14.021.950 14.021.950Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -417.396 182.348.456 160.636.781 160.636.781Dönem Karı (Zararı)182.348.456 182.348.456 182.348.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -417.396 -21.711.675 -21.711.675Sermaye Arttırımı18 25.000.000 -25.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.378.085 97.378.085 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.176.755 -32.137.369Dönem Karı (Zararı)182.348.456 36.884.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)182.348.456 36.884.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.220.740 -9.514.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.142.530 2.924.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.449.490 4.005.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.159.041 4.233.633Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -352.086 448.610Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.642.535 -676.341Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-36.877.646 -18.239.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-56.837.357 -22.180.812Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.959.711 3.941.398Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler314.505 355.110Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler314.505 355.110Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 50.407.401 8.425.269Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 -23.215.540 -6.986.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-439.349.960 -64.280.495Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)704.022 24.390.214Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.132.832.691 -317.403.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.876.292 -2.496.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.119.956.399 -314.907.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.836.506 -4.730.314İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-921.232 -122.296İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.915.274 -4.608.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-186.042 29.141Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler692.285.409 230.314.737İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.594.310 14.118.575İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)708.879.719 216.196.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.515.848 3.119.436İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.515.848 3.119.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-247.780.764 -36.910.570Alınan Faiz47.820.973 14.332.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar KapsamındKİT AKIŞLARI-4.029.572 8.783.573İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 0 -425.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri937.870 35.157Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 937.870 35.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.327.131 -5.833.621Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -36.109.055 -5.228.735Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.218.076 -604.886Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,22 141.864 0Alınan Temettüler22 23.215.540 6.986.147Alınan Faiz9.002.285 8.020.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI260.992.018 -206.404.332Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.563.200.523 5.412.480.021Kredilerden Nakit Girişleri3.457.000.758 656.606.850Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri38.106.199.765 4.755.873.171Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.281.113.025 -5.613.646.636Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.156.899.136 -656.606.850Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-38.124.213.889 -4.957.039.786Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.352.107 -1.907.282Ödenen Faiz-19.743.373 -3.330.435YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.785.691 -229.758.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.785.691 -229.758.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.901.326 231.659.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.687.017 1.901.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.169.336 4.158.010Finansal Yatırımlar6 110.229.108 3.986.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar110.229.108 3.986.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar110.229.108 3.986.394Ticari Alacaklar8 1.550.185.956 422.995.800İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 20.281.613 7.405.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.529.904.343 415.590.479Diğer Alacaklar9 1.115.564 256.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 9 1.077.749 254.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.815 2.145Peşin Ödenmiş Giderler16 863.780 677.738İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 361.092 298.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler502.688 379.535Diğer Dönen Varlıklar16 97.750 170İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 97.750 170ARA TOPLAM1.681.661.494 432.074.354Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 129.818.136TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.681.661.494 561.892.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.132.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.132.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.132.980 14.132.980Diğer Alacaklar9 23.959.458 12.079.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.959.458 12.079.854Maddi Duran Varlıklar10 40.097.973 7.185.405Kullanım Hakkı Varlıkları11 793.392 2.566.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.555.247 913.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.539.050 36.878.102TOPLAM VARLIKLAR1.762.200.544 598.770.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 330.989.526 48.274.094İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar300.579.975 16.033Banka Kredileri4 300.241.136 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 338.839 16.033İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.409.551 48.258.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 394.822 243.936Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 30.014.729 48.014.125Ticari Borçlar8 970.333.458 274.836.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 86.425 16.680.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar970.247.033 258.155.778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.864.046 2.410.858Kısa Vadeli Karşılıklar3.426.946 2.028.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.241.774 1.491.401Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 185.172 537.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 19.154.509 5.638.661İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.154.509 5.638.661ARA TOPLAM1.340.768.485 333.188.785TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.340.768.485 333.188.785UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 216.957 2.446.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar216.957 2.350.802Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 216.957 2.350.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 95.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 0 95.245Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.440.481 3.326.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.440.481 3.326.313Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 102.515 3.774.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.759.953 9.546.482TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.345.528.438 342.735.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.672.106 256.035.325Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 75.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 11.008.770 130.098.530Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 11.637.142 130.309.506Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-628.372 -210.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-628.372 -210.976Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 10.390.161 8.601.523Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 112.924.719 5.451.047Net Dönem Karı veya Zararı182.348.456 36.884.225TOPLAM ÖZKAYNAKLAR416.672.106 256.035.325TOPLAM KAYNAKLAR1.762.200.544 598.770.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 20.614.585.046 14.008.091.788Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -20.315.063.435 -13.929.743.011FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.521.611 78.348.777BRÜT KAR (ZARAR)299.521.611 78.348.777Genel Yönetim Giderleri20 -52.301.850 -35.194.518Pazarlama Giderleri20 -25.879.013 -9.242.199Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.459 -5.721Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.613.598 1.215.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.868.608 -232.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)220.082.279 34.888.695Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 23.357.404 6.986.147FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)243.439.683 41.874.842Finansman Gelirleri23 11.771.994 9.081.152Finansman Giderleri24 -22.455.820 -5.646.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)232.755.857 45.309.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -50.407.401 -8.425.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -52.853.907 -8.383.229Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.446.506 -42.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)182.348.456 36.884.225DÖNEM KARI (ZARARI)182.348.456 36.884.225Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları182.348.456 36.884.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,82350000 0,36880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.711.675 14.021.950Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-22.415.031 14.785.336Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -521.745 -30.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.225.101 -733.237Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi1.120.752 -739.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi104.349 6.030Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.711.675 14.021.950TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.636.781 50.906.175Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları160.636.781 50.906.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910914BIST