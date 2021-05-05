***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 211.161.596 211.161.596Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler36.884.225 -36.884.225 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -24.119 46.911.493 25.617.214 25.617.214Dönem Karı (Zararı)46.911.493 46.911.493 46.911.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -24.119 -21.294.279 -21.294.279Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 109.015.227 -210.976 8.601.523 42.335.272 46.911.493 281.652.539 281.652.539Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler182.348.456 -182.348.456 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.861.258 70.861.258 70.861.258Dönem Karı (Zararı)70.861.258 70.861.258 70.861.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 295.273.175 70.861.258 487.533.364 487.533.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.675.719 -27.673.482Dönem Karı (Zararı)70.861.258 46.911.493Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.861.258 46.911.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.353.267 3.980.626Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.263.856 1.117.921Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.697.553 808.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.275.854 787.648Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 20.809Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler421.699 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.486.570 -5.294.379Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.219.165 -6.855.305Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.732.595 1.560.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.571.045 337.181Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.571.045 337.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 17.742.939 7.011.446Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.352.254 -58.015.631Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-279.491 1.336.531Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler240.756.106 -103.184.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.304.893 -12.282.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)239.451.213 -90.901.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.292.351 -33.515.647İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.227.959 -22.491.641İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.064.392 -11.024.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-308.591 2.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.436.279 74.464.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-49 -14.679.754İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.436.230 89.144.440Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.447.529 2.758.211İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.447.529 2.758.211Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)360.389 122.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları174.860.245 -7.123.512Alınan Temettüler22 -22.415.031Alınan Faiz29.699.703 5.920.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.415.609 -1.481.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)-468.620 -2.574.209YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.419.977 23.016.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 80.284 7.936Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.284 7.936Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.179.769 -338.198Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.410.824 -257.197Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -768.945 -81.001Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,22 0 0Alınan Temettüler22 0 22.415.031Alınan Faiz4.519.462 931.277FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.259.561 4.389.735Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.785.901.500 3.300.998.665Kredilerden Nakit Girişleri329.901.500 854.173.559Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19.456.000.000 2.446.825.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.956.157.365 -3.294.652.304Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-630.142.636 -854.313.073Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.326.014.729 -2.440.339.231Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -271.101 -510.628Ödenen Faiz-11.732.595 -1.445.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.836.135 -267.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.836.135 -267.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.687.017 1.901.326DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.523.152 1.633.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.490.880 19.169.336Finansal Yatırımlar6 110.508.598 110.229.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar110.508.598 110.229.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar110.508.598 110.229.108Ticari Alacaklar8 1.309.008.151 1.550.185.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 18.976.720 20.281.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.290.031.431 1.529.904.343Diğer Alacaklar9 1.877.799 1.115.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 9 1.418.129 1.077.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar459.670 37.815Peşin Ödenmiş Giderler16 1.172.371 863.780İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 187.880 361.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler984.491 502.688Diğer Dönen Varlıklar16 39.607 97.750İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 39.607 97.750ARA TOPLAM1.463.097.406 1.681.661.494Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.463.097.406 1.681.661.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.732.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.732.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.732.980 14.132.980Diğer Alacaklar9 49.035.930 23.959.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.035.930 23.959.458Maddi Duran Varlıklar10 41.658.301 40.097.973Kullanım Hakkı Varlıkları11 970.993 793.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.101.691 1.555.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.499.895 80.539.050TOPLAM VARLIKLAR1.571.597.301 1.762.200.544KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 160.506.115 330.989.526İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar181.381 300.579.975Banka Kredileri4 0 300.241.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 181.381 338.839İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar160.324.734 30.409.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 242.218 394.822Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 160.082.516 30.014.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8 877.897.180 970.333.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 86.377 86.425İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar877.810.803 970.247.033Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)360.389 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)360.389 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 17.387.683 16.864.046Kısa Vadeli Karşılıklar3.424.153 3.426.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.238.981 3.241.774Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 185.172 185.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 19.107.877 19.154.509İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.107.877 19.154.509ARA TOPLAM1.078.683.397 1.340.768.485TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.078.683.397 1.340.768.485UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 576.993 216.957İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar535.219 216.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 535.219 216.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.774 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 41.774 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.725.132 4.440.481Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.725.132 4.440.481Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 78.415 102.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.380.540 4.759.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.063.937 1.345.528.438ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar487.533.364 416.672.106Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 11.008.770 11.008.770Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 11.637.142 11.637.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-628.372 -628.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-628.372 -628.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 10.390.161 10.390.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 295.273.175 112.924.719Net Dönem Karı veya Zararı70.861.258 182.348.456TOPLAM ÖZKAYNAKLAR487.533.364 416.672.106TOPLAM KAYNAKLAR1.571.597.301 1.762.200.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 7.885.436.541 4.025.873.368Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -7.767.912.908 -3.981.026.417FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)117.523.633 44.846.951BRÜT KAR (ZARAR)117.523.633 44.846.951Genel Yönetim Giderleri20 -15.006.714 -10.292.970Pazarlama Giderleri20 -9.709.627 -4.088.103Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -664 -1.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.103.714 2.303.645Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -115.526 -52.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.794.816 32.715.921Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 22.415.031FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.794.816 55.130.952Finansman Gelirleri23 9.152.213 1.036.801Finansman Giderleri24 -16.342.832 -2.244.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.604.197 53.922.939Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -17.742.939 -7.011.446Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -17.767.039 -6.956.350Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 24.100 -55.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.861.258 46.911.493DÖNEM KARI (ZARARI)70.861.258 46.911.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.861.258 46.911.493Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,70860000 0,46910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -21.294.279Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -22.415.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -22.415.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.120.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 1.120.752DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -21.294.279TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.861.258 25.617.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.861.258 25.617.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934708BIST