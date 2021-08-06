***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2021 11:26
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36.884.225 -36.884.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 79.114.914 57.820.635 57.820.635
Dönem Karı (Zararı)
79.114.914 79.114.914 79.114.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 11.637.142 -210.976 8.601.523 139.713.357 79.114.914 313.855.960 313.855.960
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106
Transferler
98.468.012 83.880.444 -182.348.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.656.641 113.656.641 113.656.641
Dönem Karı (Zararı)
113.656.641 113.656.641 113.656.641
Sermaye Arttırımı
18 50.000.000 -50.000.000
Kar Payları
18 000 -100.000.000 -100.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 -5 -5 -5
Dönem Sonu Bakiyeler
18 150.000.000 11.637.142 -628.372 108.858.173 46.805.158 113.656.641 430.328.742 430.328.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.109.562 -119.680.295
Dönem Karı (Zararı)
113.656.641 79.114.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.916.162 12.556.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.813.577 1.900.493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.255.173 3.239.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.878.218 3.198.496
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 41.064
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
376.955 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.493.532 -12.532.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-62.201.298 -15.635.965
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.707.766 3.103.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.771 329.031
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.771 329.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 37.396.715 19.620.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
95.783.842 -188.274.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.206.430 -33.008.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
320.294.731 -568.514.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.074.496 -9.040.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
308.220.235 -559.474.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.624.373 -12.673.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.211.190 -505.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.413.183 -12.167.673
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.631 -99.861
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.222.359 417.801.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.922 -16.680.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-219.231.281 434.482.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.468.768 8.138.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.468.768 8.138.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
241.136 81.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.356.645 -96.602.668
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -23.214.788
Alınan Faiz
55.033.937 11.741.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.647.973 -2.082.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.633.047 -9.522.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.990.823 -4.269.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
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