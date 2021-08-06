***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler36.884.225 -36.884.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 79.114.914 57.820.635 57.820.635Dönem Karı (Zararı)79.114.914 79.114.914 79.114.914Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.378.085 97.378.085 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 11.637.142 -210.976 8.601.523 139.713.357 79.114.914 313.855.960 313.855.960Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106Transferler98.468.012 83.880.444 -182.348.456Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.656.641 113.656.641 113.656.641Dönem Karı (Zararı)113.656.641 113.656.641 113.656.641Sermaye Arttırımı18 50.000.000 -50.000.000Kar Payları18 000 -100.000.000 -100.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18 -5 -5 -5Dönem Sonu Bakiyeler18 150.000.000 11.637.142 -628.372 108.858.173 46.805.158 113.656.641 430.328.742 430.328.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI143.109.562 -119.680.295Dönem Karı (Zararı)113.656.641 79.114.914Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.916.162 12.556.787Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.813.577 1.900.493Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.255.173 3.239.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.878.218 3.198.496Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 41.064Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler376.955 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-43.493.532 -12.532.407Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-62.201.298 -15.635.965Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.707.766 3.103.558Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.771 329.031Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-55.771 329.031Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 37.396.715 19.620.110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler95.783.842 -188.274.369Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.206.430 -33.008.069Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler320.294.731 -568.514.887İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.074.496 -9.040.652İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)308.220.235 -559.474.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.624.373 -12.673.573İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.211.190 -505.900İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.413.183 -12.167.673Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.631 -99.861Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-219.222.359 417.801.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.922 -16.680.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-219.231.281 434.482.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.468.768 8.138.520İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.468.768 8.138.520Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)241.136 81.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları211.356.645 -96.602.668Ödenen Temettüler-100.000.000 -23.214.788Alınan Faiz55.033.937 11.741.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.647.973 -2.082.286Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.633.047 -9.522.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.990.823 -4.269.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10