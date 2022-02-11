***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -417.396 182.348.456 160.636.781 160.636.781Dönem Karı (Zararı)182.348.456 182.348.456 182.348.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.294.279 -417.396 -21.711.675 -21.711.675Sermaye Arttırımı25.000.000 -25.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.378.085 97.378.085 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler182.348.456 -182.348.456 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-288.297 16.119.557 16.119.557 202.267.472 201.979.175 201.979.175Dönem Karı (Zararı)16.119.557 16.119.557 202.267.472 202.267.472 202.267.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-288.297 -288.297 -288.297Sermaye Arttırımı18 50.000.000 -50.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları18 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18 -4 -4 -4Dönem Sonu Bakiyeler18 150.000.000 11.637.142 -916.669 108.858.174 46.805.158 202.267.472 518.651.277 518.651.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.679.188 -245.176.755Dönem Karı (Zararı)202.267.472 182.348.456Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)202.267.472 182.348.456Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-33.912.473 9.220.740Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.842.364 4.142.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.264.828 14.449.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 8.887.868 9.159.041Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5 -352.086Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 376.955 5.642.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-119.462.527 -36.877.646Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-165.585.119 -56.837.357Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.122.592 19.959.711Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.618.945 314.505Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.618.945 314.505Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 67.823.917 50.407.401Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -23.215.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-334.866.538 -439.349.960Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-32.012.428 704.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-317.594.449 -1.132.832.691İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-573.964 -12.876.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-317.020.485 -1.119.956.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.848.287 -12.836.506İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)98.656 -921.232İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.946.943 -11.915.274Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-168.831 -186.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.379.076 692.285.409İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.916 -16.594.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.362.160 708.879.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.378.381 13.515.848İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.378.381 13.515.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-166.511.539 -247.780.764Ödenen Temettüler-100.000.000 0Alınan Faiz146.092.549 47.820.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.582.817 -6.816.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)-47.677.381 -38.400.719YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.763.028 -4.029.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 116.088 937.870Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 116.088 937.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.033.775 -37.327.131Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.743.274 -36.109.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.290.501 -1.218.076Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 141.864Alınan Temettüler21 1.788.145 23.215.540Alınan Faiz19.492.570 9.002.285Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-600.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.547.137 260.992.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri70.507.557.085 41.563.200.523Kredilerden Nakit Girişleri329.901.500 3.457.000.758Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri70.177.655.585 38.106.199.765Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.287.812.949 -41.281.113.025Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-630.142.636 -3.156.899.136Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-69.657.670.313 -38.124.213.889Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -1.074.409 -1.352.107Ödenen Faiz-46.122.590 -19.743.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.630.977 11.785.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.630.977 11.785.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.687.017 1.901.326DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.317.994 13.687.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.391.862 19.169.336Finansal Yatırımlar6 141.641.535 110.229.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar141.641.535 110.229.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar141.641.535 110.229.108Ticari Alacaklar8 1.867.403.450 1.550.185.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 20.855.577 20.281.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.846.547.873 1.529.904.343Diğer Alacaklar9 1.570.452 1.115.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 9 1.068.613 1.077.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar501.839 37.815Peşin Ödenmiş Giderler16 1.032.611 863.780İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 428.657 361.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler603.954 502.688Diğer Dönen Varlıklar16 681 97.750İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 681 97.750ARA TOPLAM2.037.040.591 1.681.661.494Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.037.040.591 1.681.661.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.732.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.732.980 14.132.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.732.980 14.132.980Diğer Alacaklar9 10.782.186 23.959.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.782.186 23.959.458Maddi Duran Varlıklar10 39.020.015 40.097.973Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.751.052 793.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.782.936 1.555.247Ertelenmiş Vergi Varlığı25 65.069 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.134.238 80.539.050TOPLAM VARLIKLAR2.107.174.829 1.762.200.544KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 550.911.585 330.989.526İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar295.926 300.579.975Banka Kredileri4 0 300.241.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 295.926 338.839İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar550.615.659 30.409.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 375.695 394.822Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 550.239.964 30.014.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar8 979.712.535 970.333.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 103.342 86.425İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar979.609.193 970.247.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 21.332.908 16.864.046Kısa Vadeli Karşılıklar2.949.128 3.426.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.915.812 3.241.774Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 33.316 185.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 26.884.046 19.154.509İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.884.046 19.154.509ARA TOPLAM1.581.790.202 1.340.768.485TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.581.790.202 1.340.768.485UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.149.622 216.957İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar501.281 216.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 17 501.281 216.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar648.341 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 648.341 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.583.728 4.440.481Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.583.728 4.440.481Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 102.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.733.350 4.759.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.523.552 1.345.528.438ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar518.651.277 416.672.106Ödenmiş Sermaye18 150.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 10.720.473 11.008.770Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 11.637.142 11.637.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-916.669 -628.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-916.669 -628.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 108.858.174 10.390.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 46.805.158 112.924.719Net Dönem Karı veya Zararı202.267.472 182.348.456TOPLAM ÖZKAYNAKLAR518.651.277 416.672.106TOPLAM KAYNAKLAR2.107.174.829 1.762.200.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 20.762.887.989 20.614.585.046Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -20.381.095.030 -20.315.063.435FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)381.792.959 299.521.611BRÜT KAR (ZARAR)381.792.959 299.521.611Genel Yönetim Giderleri20 -62.767.758 -52.301.850Pazarlama Giderleri20 -44.602.959 -25.879.013Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.787 -3.459Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 21.090.744 4.613.598Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -381.532 -5.868.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)295.128.667 220.082.279Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.788.145 23.357.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)296.916.812 243.439.683Finansman Gelirleri23 28.831.829 11.771.994Finansman Giderleri24 -55.657.252 -22.455.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.091.389 232.755.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -67.823.917 -50.407.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -67.919.425 -52.853.907Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 95.508 2.446.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)202.267.472 182.348.456DÖNEM KARI (ZARARI)202.267.472 182.348.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları202.267.472 182.348.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-288.297 -21.711.675Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 -22.415.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-360.373 -521.745Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.076 1.225.101Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 1.120.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi72.076 104.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-288.297 -21.711.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)201.979.175 160.636.781Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları201.979.175 160.636.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001186BIST