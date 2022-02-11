***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 17:33
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -417.396 182.348.456 160.636.781 160.636.781
Dönem Karı (Zararı)
182.348.456 182.348.456 182.348.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -417.396 -21.711.675 -21.711.675
Sermaye Arttırımı
25.000.000 -25.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
182.348.456 -182.348.456 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.297 16.119.557 16.119.557 202.267.472 201.979.175 201.979.175
Dönem Karı (Zararı)
16.119.557 16.119.557 202.267.472 202.267.472 202.267.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.297 -288.297 -288.297
Sermaye Arttırımı
18 50.000.000 -50.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
18 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 -4 -4 -4
Dönem Sonu Bakiyeler
18 150.000.000 11.637.142 -916.669 108.858.174 46.805.158 202.267.472 518.651.277 518.651.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.679.188 -245.176.755
Dönem Karı (Zararı)
202.267.472 182.348.456
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
202.267.472 182.348.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.912.473 9.220.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.842.364 4.142.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.264.828 14.449.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.887.868 9.159.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5 -352.086
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 376.955 5.642.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-119.462.527 -36.877.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-165.585.119 -56.837.357
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.122.592 19.959.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.618.945 314.505
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.618.945 314.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 67.823.917 50.407.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -23.215.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-334.866.538 -439.349.960
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-32.012.428 704.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.594.449 -1.132.832.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-573.964 -12.876.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.020.485 -1.119.956.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.848.287 -12.836.506
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
98.656 -921.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.946.943 -11.915.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-168.831 -186.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.379.076 692.285.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.916 -16.594.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.362.160 708.879.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.378.381 13.515.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.378.381 13.515.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-166.511.539 -247.780.764
Ödenen Temettüler
-100.000.000 0
Alınan Faiz
146.092.549 47.820.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.582.817 -6.816.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.677.381 -38.400.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.763.028 -4.029.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 116.088 937.870
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 116.088 937.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.033.775 -37.327.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.743.274 -36.109.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.290.501 -1.218.076
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 141.864
Alınan Temettüler
21 1.788.145 23.215.540
Alınan Faiz
19.492.570 9.002.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-600.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.547.137 260.992.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.507.557.085 41.563.200.523
Kredilerden Nakit Girişleri
329.901.500 3.457.000.758
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
70.177.655.585 38.106.199.765
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.287.812.949 -41.281.113.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-630.142.636 -3.156.899.136
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-69.657.670.313 -38.124.213.889
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -1.074.409 -1.352.107
Ödenen Faiz
-46.122.590 -19.743.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.630.977 11.785.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.630.977 11.785.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.687.017 1.901.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.317.994 13.687.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.391.862 19.169.336
Finansal Yatırımlar
6 141.641.535 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
141.641.535 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
141.641.535 110.229.108
Ticari Alacaklar
8 1.867.403.450 1.550.185.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 20.855.577 20.281.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.846.547.873 1.529.904.343
Diğer Alacaklar
9 1.570.452 1.115.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 1.068.613 1.077.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.839 37.815
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.032.611 863.780
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 428.657 361.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
603.954 502.688
Diğer Dönen Varlıklar
16 681 97.750
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 681 97.750
ARA TOPLAM
2.037.040.591 1.681.661.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.037.040.591 1.681.661.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 10.782.186 23.959.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.782.186 23.959.458
Maddi Duran Varlıklar
10 39.020.015 40.097.973
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.751.052 793.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.782.936 1.555.247
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 65.069 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.134.238 80.539.050
TOPLAM VARLIKLAR
2.107.174.829 1.762.200.544
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 550.911.585 330.989.526
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
295.926 300.579.975
Banka Kredileri
4 0 300.241.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 295.926 338.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
550.615.659 30.409.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 375.695 394.822
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 550.239.964 30.014.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
8 979.712.535 970.333.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 103.342 86.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
979.609.193 970.247.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 21.332.908 16.864.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.949.128 3.426.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.915.812 3.241.774
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 33.316 185.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 26.884.046 19.154.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.884.046 19.154.509
ARA TOPLAM
1.581.790.202 1.340.768.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.581.790.202 1.340.768.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.149.622 216.957
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
501.281 216.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 501.281 216.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
648.341 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 648.341 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.583.728 4.440.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.583.728 4.440.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 102.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.733.350 4.759.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.523.552 1.345.528.438
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.651.277 416.672.106
Ödenmiş Sermaye
18 150.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 10.720.473 11.008.770
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 11.637.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-916.669 -628.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-916.669 -628.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 108.858.174 10.390.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 46.805.158 112.924.719
Net Dönem Karı veya Zararı
202.267.472 182.348.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
518.651.277 416.672.106
TOPLAM KAYNAKLAR
2.107.174.829 1.762.200.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 20.762.887.989 20.614.585.046
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -20.381.095.030 -20.315.063.435
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
381.792.959 299.521.611
BRÜT KAR (ZARAR)
381.792.959 299.521.611
Genel Yönetim Giderleri
20 -62.767.758 -52.301.850
Pazarlama Giderleri
20 -44.602.959 -25.879.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.787 -3.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.090.744 4.613.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -381.532 -5.868.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.128.667 220.082.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.788.145 23.357.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
296.916.812 243.439.683
Finansman Gelirleri
23 28.831.829 11.771.994
Finansman Giderleri
24 -55.657.252 -22.455.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
270.091.389 232.755.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -67.823.917 -50.407.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -67.919.425 -52.853.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 95.508 2.446.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
202.267.472 182.348.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
202.267.472 182.348.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
202.267.472 182.348.456
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-288.297 -21.711.675
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 -22.415.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-360.373 -521.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.076 1.225.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 1.120.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
72.076 104.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-288.297 -21.711.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201.979.175 160.636.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
201.979.175 160.636.781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001186
BIST