***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı G 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler182.348.456 -182.348.456 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.861.258 70.861.258 70.861.258Dönem Karı (Zararı)70.861.258 70.861.258 70.861.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol 604.966 648.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 604.966 648.340Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.415.556 5.583.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.415.556 5.583.728Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.616.246 6.733.349TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.927.084.947 1.588.523.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar574.555.726 518.651.278Ödenmiş Sermaye18 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 9.966.372 10.720.473Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 11.637.142 11.637.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.670.770 -916.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.670.770 -916.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 108.858.174 108.858.174Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 249.072.631 46.805.159Net Dönem Karı veya Zararı56.658.549 202.267.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR574.555.726 518.651.278TOPLAM KAYNAKLAR2.501.640.673 2.107.174.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 4.517.636.151 7.885.436.541Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -4.405.357.946 -7.767.912.908FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.278.205 117.523.633BRÜT KAR (ZARAR)112.278.205 117.523.633Genel Yönetim Giderleri20 -21.372.136 -15.006.714Pazarlama Giderleri20 -13.580.352 -9.709.627Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 -664Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.345.699 3.103.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -91.858 -115.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.579.558 95.794.816Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.888.612 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.468.170 95.794.816Finansman Gelirleri23 14.360.379 9.152.213Finansman Giderleri24 -28.021.378 -16.342.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.807.171 88.604.197Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -15.148.622 -17.742.939Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -15.120.228 -17.767.039Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -28.394 24.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.658.549 70.861.258DÖNEM KARI (ZARARI)56.658.549 70.861.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.658.549 70.861.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-754.101 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -942.626 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler188.525 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi188.525 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-754.101 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.904.448 70.861.258Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.904.448 70.861.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027997BIST