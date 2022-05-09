***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:46
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı G 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
182.348.456 -182.348.456 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.861.258 70.861.258 70.861.258
Dönem Karı (Zararı)
70.861.258 70.861.258 70.861.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol 604.966 648.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 604.966 648.340
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.415.556 5.583.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.415.556 5.583.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.616.246 6.733.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.927.084.947 1.588.523.551
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
574.555.726 518.651.278
Ödenmiş Sermaye
18 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 9.966.372 10.720.473
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 11.637.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.670.770 -916.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.670.770 -916.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 108.858.174 108.858.174
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 249.072.631 46.805.159
Net Dönem Karı veya Zararı
56.658.549 202.267.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
574.555.726 518.651.278
TOPLAM KAYNAKLAR
2.501.640.673 2.107.174.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 4.517.636.151 7.885.436.541
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -4.405.357.946 -7.767.912.908
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.278.205 117.523.633
BRÜT KAR (ZARAR)
112.278.205 117.523.633
Genel Yönetim Giderleri
20 -21.372.136 -15.006.714
Pazarlama Giderleri
20 -13.580.352 -9.709.627
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 -664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.345.699 3.103.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -91.858 -115.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.579.558 95.794.816
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.888.612 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.468.170 95.794.816
Finansman Gelirleri
23 14.360.379 9.152.213
Finansman Giderleri
24 -28.021.378 -16.342.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.807.171 88.604.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.148.622 -17.742.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.120.228 -17.767.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -28.394 24.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.658.549 70.861.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.658.549 70.861.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.658.549 70.861.258
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-754.101 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -942.626 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.525 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
188.525 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-754.101 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.904.448 70.861.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.904.448 70.861.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027997
BIST