***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 11:22
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4. dönem geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo, 01.01.2019-31.12.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekine vergi dairesine verilmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819397
BIST
13:54121.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 972,75
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:546,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:546,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:54307,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,95
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|587.771.831
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,43
|179.424.804
|% 16,52
|
|KUTPO
|10,88
|42.141.008
|% 15,50
|
|OSTIM
|2,49
|99.757.981
|% 11,16
|
|CELHA
|10,88
|6.816.464
|% 9,79
|
|ARDYZ
|16,25
|29.087.445
|% -9,72
|
|ERBOS
|24,98
|13.666.741
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,00
|37.781.871
|% -7,36
|
|KRTEK
|3,41
|2.602.595
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|971.545.884
|% 3,37
|
|THYAO
|15,21
|917.679.892
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,40
|587.771.831
|% 18,06
|
|ODAS
|2,26
|512.948.331
|% 5,12
|
|PETKM
|4,16
|340.868.984
|% 0,24
|
|ODAS
|2,26
|512.948.331
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,40
|587.771.831
|% 18,06
|
|BJKAS
|3,00
|249.768.073
|% 4,17
|
|PETKM
|4,16
|340.868.984
|% 0,24
|
|KARSN
|1,94
|157.878.493
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8507
|7,8901
|% -0,32
|
|Frank
|6,1307
|6,1676
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6064
|1,6145
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,51
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,00
|