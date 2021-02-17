***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarŞirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, K.Geçici 2020-4. dönemi beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910294BIST