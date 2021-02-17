***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:30
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, K.Geçici 2020-4. dönemi beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910294
BIST
14:191.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:197,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:198,4571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:19403,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,48
|Açılış
|: 403,16
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ATEKS
|59,95
|14.799.186
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.032.837
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.611.526
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|348.757.675
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|47.620.325
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|293,40
|116.826.078
|% -6,62
|
|VAKBN
|4,65
|1.486.775.322
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.465.903.282
|% 9,90
|
|SASA
|42,78
|1.291.527.075
|% 3,89
|
|KOZAL
|146,10
|1.156.337.920
|% 0,90
|
|GARAN
|9,72
|1.023.735.542
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,52
|603.599.234
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,65
|1.486.775.322
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.465.903.282
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|497.313.672
|% -0,40
|
|KARSN
|5,07
|687.097.966
|% 3,26
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0040
|7,0070
|% 0,20
|
|Euro
|8,4543
|8,4571
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,6911
|9,7397
|% -0,03
|
|Frank
|7,7981
|7,8451
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8631
|1,8725
|% 0,26
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,70
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
14:19
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, TCELL
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14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 62 artarak (% 0.42 ) 1, 356
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14:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, IDEAS, ATEKS, SAYAS, VAKFN, ISKPL, SEKFK, HALKB, BRKSN, TMPOL
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