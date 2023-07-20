***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.07.2023 12:41
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelirler İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
30.06.2023 Dönemi Kurum Geçici Vergi Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/07/2023
Açıklamalar
30.06.2023 dönemi Kurum Geçici vergi ekinde gelirler idaresine, vergi usul kanununa göre hazırlanmış ekteki gelir tablosu verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173749
BIST