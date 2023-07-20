***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelirler İdaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni30.06.2023 Dönemi Kurum Geçici Vergi VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi20/07/2023Açıklamalar30.06.2023 dönemi Kurum Geçici vergi ekinde gelirler idaresine, vergi usul kanununa göre hazırlanmış ekteki gelir tablosu verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173749BIST