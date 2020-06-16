***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 12:21
Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin " Atatürk Cad. Vakıf Finans Center N70 Kat:3 Heykel-Osmangazi-BURSA " adresinde faaliyette bulunan BURSA ŞUBESİ, "Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Efe Towers No.15/A Nülifer/BURSA" adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851349
BIST
13:36111.336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.779,78
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.385
En Düşük
110.706
13:366,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8426
En Düşük
6,7909
13:367,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:36380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,21
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.128.230
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.744.612
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.158.423
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.018.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,04
|2.532.765
|% -7,04
|
|ASELS
|32,52
|610.080.447
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,39
|586.491.239
|% 3,04
|
|GARAN
|8,23
|541.681.175
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|495.298.845
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|417.286.421
|% 8,52
|
|EKGYO
|1,96
|495.298.845
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|417.286.421
|% 8,52
|
|GSRAY
|3,39
|586.491.239
|% 3,04
|
|ODAS
|2,14
|352.843.074
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|237.981.020
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6297
|8,6730
|% 0,65
|
|Frank
|7,1930
|7,2363
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|0,74
|