***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Suadiye Şubesi açma başvurumuz, 20.08.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Suadiye Şube açılışı 21.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Suadiye Şubesi Adres ve İletişim Bilgileri"Suadiye Mahallesi Öncü Sok. Büyükhanlı Sit. B Apt. N2/l/18 Kadıköy/İSTANBUL"TEL: 216 225 04 00FAX: 216 999 43 64Kamuoyuna saygıyla duyurulur.VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870870BIST