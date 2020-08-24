***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 15:23
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Suadiye Şubesi açma başvurumuz, 20.08.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Suadiye Şube açılışı 21.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Suadiye Şubesi Adres ve İletişim Bilgileri
"Suadiye Mahallesi Öncü Sok. Büyükhanlı Sit. B Apt. N2/l/18 Kadıköy/İSTANBUL"
TEL: 216 225 04 00
FAX: 216 999 43 64
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870870
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05457,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 457,53
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3776
|% 0,56
|
|Euro
|8,6929
|8,7092
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,6115
|9,6597
|% 0,38
|
|Frank
|8,0634
|8,1120
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-10,91
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,52
|