***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Etiler Şubesi açma başvurumuz, 27.07.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Etiler Şube açılışı 27.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Etiler Şubesi Adres ve İletişim Bilgileri"Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş Merkezi Kat:5 N 16/17 Beşiktaş/İSTANBUL"TEL: 0212 403 09 00FAX: 0212 401 59 88Kamuoyuna saygıyla duyurulur.VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871563BIST