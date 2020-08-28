***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2020 13:42
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Etiler Şubesi açma başvurumuz, 27.07.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Etiler Şube açılışı 27.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Etiler Şubesi Adres ve İletişim Bilgileri
"Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş Merkezi Kat:5 N 16/17 Beşiktaş/İSTANBUL"
TEL: 0212 403 09 00
FAX: 0212 401 59 88
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871563
BIST
13:401.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:407,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3202
13:408,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:40460,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,10
|Açılış
|: 460,98
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:40
|RALYH
|6,49
|20.071.339
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.199.477
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|QNBFL
|128,60
|1.754.694
|% -5,37
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,07
|608.785.941
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|606.166.638
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,15
|510.947.815
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,84
|475.405.808
|% 5,58
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|606.166.638
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|475.405.808
|% 5,58
|
|PETKM
|4,07
|608.785.941
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,15
|510.947.815
|% 5,97
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3203
|7,3251
|% -0,43
|
|Euro
|8,7149
|8,7246
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7009
|9,7496
|% 0,31
|
|Frank
|8,0730
|8,1216
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9475
|1,9572
|% -0,31
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|28,68
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,57
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,01
|