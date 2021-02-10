***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Bağcılar Mah. Şanlıurfa Yolu 1. Km. N135 Buğdaylar Plaza B Blok K:1/10 Bağlar DİYARBAKIR " adresinde faaliyette bulunanDİYARBAKIR ŞUBESİ "Firat Mahallesi Urfa Bulvarı N144 A Kayapınar DİYARBAKIR" adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 05.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908860BIST