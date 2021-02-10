***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 13:40
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin " Bağcılar Mah. Şanlıurfa Yolu 1. Km. N135 Buğdaylar Plaza B Blok K:1/10 Bağlar DİYARBAKIR " adresinde faaliyette bulunan
DİYARBAKIR ŞUBESİ "Firat Mahallesi Urfa Bulvarı N144 A Kayapınar DİYARBAKIR" adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 05.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908860
BIST
14:541.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:547,0616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:548,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:54417,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,64
|Açılış
|: 417,88
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ERBOS
|66,55
|22.987.432
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.726.629
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,20
|1.826.538.845
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,11
|690.272.297
|% 1,28
|
|GARAN
|10,15
|655.425.335
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,75
|630.346.606
|% 3,38
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|DOHOL
|3,49
|391.454.199
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,93
|313.262.550
|% -1,01
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0557
|7,0616
|% -0,10
|
|Euro
|8,5543
|8,5613
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% -0,04
|
|Frank
|7,8867
|7,9342
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% -0,21
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-13,18
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-6,38
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,00
|
|B. Petrol
|61,53
|61,53
|0,31
|