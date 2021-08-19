***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZMİR ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİŞirketimizin "Cumhuriyet Bulvarı Kültür Mah. Okan Apt. N133 B-Blok Daire 6 Kat:7 Alsancak/İZMİR" adresinde faaliyette bulunan İZMİR ŞUBESİ "Akdeniz Mah. Akdeniz Caddesi TEV Birsel İş Merkezi Kat:3 N14/31 Konak/İZMİR"adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959287BIST