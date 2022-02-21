***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Atatürk Cad. Fatih Terim Sokak N27/2 Seyhan/ADANA" adresinde faaliyette bulunan ADANA ŞUBESİ "Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi NO:28 A Seyhan /Adana " adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 17.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003150BIST