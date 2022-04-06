***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N 3 Next Level A Blok Ofis Kat:7 N26 Çankaya/ANKARA "adresinde faaliyette bulunan ANKARA ŞUBESİ "Çankaya Mah. Cinnah Cad. Cinnah Apt. Blok N 55 İç Kapı N 21 Çankaya / ANKARA" adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016606BIST