***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBESİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİŞirketimizin "Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi N40/3 Kadıköy/İstanbul" adresinde faaliyette bulunan ÇİFTEHAZULAR ŞUBESİ"Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Vakıfbank Özel Bankacılık Blok N 56 İç Kapı N1 Kadıköy/İstanbul" adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 02.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062386BIST