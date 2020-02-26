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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
METİN ÖZETCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821635


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 11,71 27.105.892 % 15,71  
OYAYO 2,94 13.264.171 % 14,84  
RALYH 9,38 582 % 12,47  
ALGYO 19,46 236.371.774 % 10,19  
BURCE 7,77 4.851.187 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9563 7,9962 % -0,06  
Frank 6,3004 6,3384 % 0,51  
Riyal 1,6357 1,6439 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 24,42  
Altın Gr. 327 327 4,00  
Cumhuriyet 2.165 2.197 3,00  
Tam 2.157 2.211 14,34  
Yarım 1.043 1.070 6,94  
Çeyrek 523 535 3,47  
Gümüş.Ons 18,15 18,20 0,28  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 0,05  
B. Petrol 53,58 53,58 -0,68  
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