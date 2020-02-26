***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2020 11:16
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
METİN ÖZETCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821635
BIST
12:10113.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -964,11
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.340
12:106,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
12:106,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7090
En Düşük
6,6789
12:10327,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,49
|Açılış
|: 327,44
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,51
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,71
|27.105.892
|% 15,71
|
|OYAYO
|2,94
|13.264.171
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,46
|236.371.774
|% 10,19
|
|BURCE
|7,77
|4.851.187
|% 9,90
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|GSRAY
|3,80
|40.108.446
|% -7,32
|
|BJKAS
|2,71
|9.663.190
|% -7,19
|
|TSPOR
|5,95
|26.321.909
|% -7,18
|
|FENER
|13,11
|43.823.001
|% -7,15
|
|ASELS
|28,94
|1.247.807.915
|% -0,69
|
|THYAO
|13,08
|937.445.113
|% -2,97
|
|ODAS
|2,16
|262.908.347
|% -0,92
|
|ALGYO
|19,46
|236.371.774
|% 10,19
|
|IPEKE
|10,68
|192.234.770
|% 4,09
|
|ODAS
|2,16
|262.908.347
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,32
|138.115.568
|% 0,76
|
|KARSN
|1,95
|162.484.982
|% 0,52
|
|THYAO
|13,08
|937.445.113
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,50
|72.102.544
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9563
|7,9962
|% -0,06
|
|Frank
|6,3004
|6,3384
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6357
|1,6439
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|24,42
|
|Altın Gr.
|327
|327
|4,00
|
|Cumhuriyet
|2.165
|2.197
|3,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|14,34
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|6,94
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|0,05
|
|B. Petrol
|53,58
|53,58
|-0,68
|