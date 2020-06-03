***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2020 10:20
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MİKAİL HIDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848697
BIST
10:33108.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 834,60
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.704
10:336,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:337,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:33371,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 371,81
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|2.690.506
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.440.589
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.755.069
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DITAS
|16,16
|287.194
|% -6,91
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,27
|425.169.850
|% 2,61
|
|ASELS
|31,98
|315.686.921
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,75
|205.883.559
|% 2,34
|
|THYAO
|12,63
|118.906.453
|% 0,16
|
|EREGL
|8,41
|111.698.735
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|205.883.559
|% 2,34
|
|GARAN
|8,27
|425.169.850
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,34
|51.226.856
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|100.927.489
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,45
|58.495.662
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4427
|8,4850
|% 0,73
|
|Frank
|6,9639
|7,0059
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7846
|1,7936
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,85
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.443
|-13,20
|
|Tam
|2.482
|2.506
|-13,30
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-6,60
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|