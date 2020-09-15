***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 16:18
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
GÜNAY ULUURGUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARIŞ İNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875111
BIST
16:341.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:347,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:348,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:34473,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 473,10
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:34
|RYSAS
|7,15
|146.844.865
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.209.694
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.031
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.461.730
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.832.730
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,67
|77.751.922
|% -8,25
|
|CRDFA
|4,67
|21.335.408
|% -7,71
|
|PETKM
|4,40
|1.298.540.726
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,13
|1.192.687.325
|% -0,63
|
|SISE
|6,40
|450.743.529
|% -0,47
|
|ECILC
|6,89
|444.764.393
|% 3,92
|
|TUPRS
|81,65
|370.333.053
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|1.192.687.325
|% -0,63
|
|PETKM
|4,40
|1.298.540.726
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,08
|187.142.440
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|205.747.137
|% 2,07
|
|ZOREN
|2,73
|336.901.074
|% 0,37
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4889
|7,4950
|% 0,14
|
|Euro
|8,8904
|8,8954
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,6206
|9,6688
|% 0,39
|
|Frank
|8,2259
|8,2755
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|9,16
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.124
|3.202
|13,77
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|6,66
|
|Çeyrek
|757
|774
|3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,19
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, KRDMD
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, DOHOL, TCELL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.74 ) 1, 023
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, BRKO, UFUK, EGCEY, SELGD, TKURU, KSTUR, OZRDN, AVHOL, ROYAL
-
16:47
ALARK, IDEAS, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında