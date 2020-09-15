Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
GÜNAY ULUURGUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARIŞ İNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875111


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:341.115
Değişim :  0,66% |  7,33
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler16:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,15 146.844.865 % 10,00  
EUKYO 2,31 8.209.694 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.013.031 % 10,00  
TKURU 443,50 848.416 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Dolar 7,4889 7,4950 % 0,14  
Euro 8,8904 8,8954 % 0,09  
Sterlin 9,6206 9,6688 % 0,39  
Frank 8,2259 8,2755 % 0,26  
Riyal 1,9898 1,9998 % 0,04  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 9,16  
Altın Gr. 474 474 3,04  
Cumhuriyet 3.140 3.187 14,00  
Tam 3.124 3.202 13,77  
Yarım 1.510 1.549 6,66  
Çeyrek 757 774 3,33  
Gümüş.Ons 27,32 27,35 0,23  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,08  
B. Petrol 39,80 39,80 0,19  
Seans Raporu 16:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru