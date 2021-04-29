***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2021 23:53
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 76500000 Seçim Yapınız 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 72375000 48,25
Türkiye Sigorta A.Ş. 375000 0,25
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 375000 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 375000 0,25
TOPLAM 150000000 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932937
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2165
En Düşük
8,1877
18:059,9607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9724
En Düşük
9,9269
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1938
|8,1944
|% -0,10
|
|Euro
|9,9474
|9,9607
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,35
|
|Frank
|9,0070
|9,0612
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1852
|2,1961
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|0,05
|