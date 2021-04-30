***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2021 00:14
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 76500000 TRY 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 72375000 TRY 48,25
Türkiye Sigorta A.Ş. 375000 TRY 0,25
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 375000 TRY 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 375000 TRY 0,25
TOPLAM 150000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932940
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2189
En Düşük
8,1877
18:059,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9901
En Düşük
9,9269
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1900
|8,2189
|% 0,19
|
|Euro
|9,9509
|9,9901
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,35
|
|Frank
|9,0070
|9,0612
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1852
|2,1961
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|0,05
|