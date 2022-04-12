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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 16:50
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 127500000 TRY 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 120625000 TRY 48,25
Türkiye Sigorta A.Ş. 625000 TRY 0,25
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 625000 TRY 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 625000 TRY 0,25
TOPLAM 250000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019662


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,66 3.000.900 % 10,00  
CLEBI 257,60 80.541.352 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.547.187 % 9,97  
KONKA 19,87 344.160.645 % 9,96  
TSPOR 6,32 397.491.761 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,5920 14,6038 % -0,40  
Euro 15,8401 15,8603 % -0,66  
Sterlin 18,9726 19,0678 % -0,39  
Frank 15,6321 15,7263 % -0,33  
Riyal 3,8801 3,8995 % -0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 20,85  
Altın Gr. 926 926 5,10  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,59 25,61 0,51  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,17  
B. Petrol 105 105 6,83  
Seans Raporu 18:05
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