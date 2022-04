***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 127500000 TRY 51Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 120625000 TRY 48,25Türkiye Sigorta A.Ş. 625000 TRY 0,25Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 625000 TRY 0,25Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 625000 TRY 0,25TOPLAM 250000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019662BIST