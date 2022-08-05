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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 18:28
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
GÜNAY ULUURGUN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARIŞ İNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ZEYNEL YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052535


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9142 17,9187 % 0,05  
Euro 18,2374 18,2613 % -0,61  
Sterlin 21,5685 21,6767 % -0,69  
Frank 18,5492 18,6610 % -0,71  
Riyal 4,7575 4,7813 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -18,94  
Altın Gr. 1.021 1.021 -10,25  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.922 -68,00  
Yarım 3.331 3.384 -34,00  
Çeyrek 1.671 1.692 -16,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,84 -0,34  
Gümüş Gr. 11,42 11,45 -0,19  
B. Petrol 95,43 95,43 1,31  
Seans Raporu 18:05
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