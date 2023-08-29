***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.08.2023 18:04
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 229500000 TRY 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 218250000 TRY 48,50
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu) 1125000 TRY 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (B Grubu) 1125000 TRY 0,25
TOPLAM 450000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARIŞ İNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERCÜMENT HİNDİSTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENDERES DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190296
BIST