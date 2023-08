***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 229500000 TRY 51Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 218250000 TRY 48,50Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu) 1125000 TRY 0,25Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (B Grubu) 1125000 TRY 0,25TOPLAM 450000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıHALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıBARIŞ İNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıERCÜMENT HİNDİSTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıMENDERES DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı