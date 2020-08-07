***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 17:48
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
99
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866705
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05476,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,20
|Açılış
|: 475,82
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4865
|9,5340
|% 0,20
|
|Frank
|7,9527
|8,0006
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9376
|1,9474
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-28,13
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.664
|1.679
|-1.665,11
|
|Tam
|1.694
|1.720
|-1.740,84
|
|Yarım
|831
|843
|-834,44
|
|Çeyrek
|415
|421
|-422,45
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,35
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
-
17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
-
17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem