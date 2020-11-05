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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.11.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2020
Karar Sayısı
125
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30.09.2020 dönemi Finansal Tablolar Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886359


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 6,60 9.069.152 % 10,00  
CASA 41,80 405.574 % 10,00  
DAGHL 16,50 6.752.411 % 10,00  
NATEN 36,98 90.108.494 % 9,99  
DITAS 30,60 2.571.378 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4243 8,4324 % 0,13  
Euro 9,9674 9,9816 % 1,03  
Sterlin 11,0351 11,0904 % 1,22  
Frank 9,2934 9,3493 % 1,10  
Riyal 2,2483 2,2596 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 27,89  
Altın Gr. 525 525 9,34  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 24,91 24,94 1,03  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,30  
B. Petrol 41,16 41,16 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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