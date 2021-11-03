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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

03.11.2021 17:19



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2021
Karar Sayısı
136
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin 
Yönetim Kurulu'nun  Karar Sayısı  : 136   Karar Tarihi  : 03.11.2021
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 1 OCAK 2021-30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI  a) 01.01.2021-30.09.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların tarafımızca incelendiğini,   b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablonun şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, karşı  karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
 
 
                            GÜNAY ULUURGUN                                BARIŞ İNAL
              YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                  GENEL MÜDÜR
                                                                                        




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974486


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Yarım 1.753 1.799 5,53  
Çeyrek 879 899 2,77  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,40  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 -0,07  
B. Petrol 82,68 82,68 -2,04  
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