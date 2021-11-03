***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.11.2021 17:19
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2021
Karar Sayısı
136
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin
Yönetim Kurulu'nun Karar Sayısı : 136 Karar Tarihi : 03.11.2021
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 1 OCAK 2021-30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2021-30.09.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablonun şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
GÜNAY ULUURGUN BARIŞ İNAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974486
BIST
17:431.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.533
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|Önceki Kapanış
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1.542
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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17:43549,35
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
560,35
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:41
|PRKAB
|24,70
|181.251.881
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.109.558
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.368.423
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|98.028.567
|% 8,30
|
|TSKB
|1,48
|590.253.882
|% 8,03
|
|NUGYO
|11,38
|32.581.988
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,67
|165.080.597
|% -6,17
|
|GARFA
|12,09
|3.392.142
|% -4,95
|
|FRIGO
|2,78
|41.138.076
|% -4,42
|
|TIRE
|8,15
|54.682.906
|% -4,12
|
|GARAN
|10,30
|4.197.051.402
|% 1,38
|
|THYAO
|15,58
|2.133.129.865
|% 0,58
|
|FROTO
|200,50
|1.299.023.819
|% 3,83
|
|SISE
|8,74
|1.236.923.119
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,88
|1.173.595.281
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,96
|864.013.193
|% -3,45
|
|TSKB
|1,48
|590.253.882
|% 8,03
|
|YKBNK
|2,88
|1.173.595.281
|% 1,77
|
|GARAN
|10,30
|4.197.051.402
|% 1,38
|
|TSPOR
|5,11
|1.084.704.909
|% -4,84
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6939
|9,6971
|% 0,99
|
|Euro
|11,2268
|11,2392
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,2056
|13,2718
|% 1,30
|
|Frank
|10,5901
|10,6539
|% 1,27
|
|Riyal
|2,5780
|2,5910
|% 1,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-24,18
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-2,04
|
Seans Raporu
17:41
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17:56GOZDE
Yüzde 4.87 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 377, 725 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 661
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, YKBNK
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17:51ALBRK
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 329, 386 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 874.00 milyon TL de