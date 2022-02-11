***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.02.2022 17:32
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/02/2022
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin
Yönetim Kurulu'nun Karar Sayısı : 28 Karar Tarihi : 11.02.2022
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 1 OCAK 2021-31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Raporların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
GÜNAY ULUURGUN BARIŞ İNAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001185
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|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
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|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
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|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
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|
|MANAS
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|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
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|7.945.337.803
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|
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|2.182.575.999
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|
|KRDMD
|11,99
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|% 1,44
|
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|197,70
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|% 4,05
|
|SISE
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|1.508.972.109
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|
|THYAO
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|YKBNK
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|
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|%
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|Euro
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|15,3549
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|Sterlin
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|18,3485
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|Frank
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|14,6457
|% 0,26
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|Riyal
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|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|37,58
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|Altın Gr.
|809
|809
|15,05
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
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|B. Petrol
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|94,77
|3,36
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