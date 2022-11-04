***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.11.2022 17:52
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2022
Karar Sayısı
136
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin
Yönetim Kurulu'nun Karar Sayısı: 136 Karar Tarihi: 04.11.2022
V
AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 1 OCAK 2022-30 EYLÜL 2022 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablonun şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
GÜNAY ULUURGUN BARIŞ İNAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076855
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5049
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3624
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5401
En Düşük
18,1324
18:051.003,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 27,79
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.004,49
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5677
|% -0,25
|
|Euro
|18,4688
|18,5401
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,0446
|21,1502
|% 1,63
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 1,64
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|51,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|28,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.795
|161,00
|
|Yarım
|3.263
|3.324
|80,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.662
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,87
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,78
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
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Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
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17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem