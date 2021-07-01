***VKY* *VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
01.07.2021 15:26
***VKY******VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 500.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan 14.890.656,78 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 9.750.000 % 65,48 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
EMRULLAH YILDIZ 1.250.000 % 8,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
İSMAİL CEYLAN 900.000 % 6,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945449
BIST
15:531.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
15:538,6895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
15:5310,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
15:53496,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 496,67
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SAYAS
|26,40
|18.474.987
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.098.787
|% 10,00
|
|DARDL
|14,90
|24.080.950
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|7.224.614
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.731.558
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.192.923
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.995.762
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,37
|5.899.099
|% -8,67
|
|THYAO
|13,54
|823.489.803
|% 1,27
|
|GARAN
|8,34
|662.154.286
|% 0,48
|
|SASA
|27,14
|344.186.950
|% -0,15
|
|KOZAL
|116,70
|304.713.340
|% -0,34
|
|ERBOS
|129,60
|293.762.767
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|230.894.403
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|231.133.054
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|662.154.286
|% 0,48
|
|THYAO
|13,54
|823.489.803
|% 1,27
|
|PEKGY
|1,09
|58.498.374
|% 9,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6880
|8,6895
|% -0,11
|
|Euro
|10,3409
|10,3464
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9697
|12,0297
|% -0,23
|
|Frank
|9,3663
|9,4228
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% -0,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|1,64
|
Seans Raporu
15:53
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16:01
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 62 artarak (% 0.47 ) 1, 205
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16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, DARDL, SELVA, KGYO, PKENT, GEDIK, SAYAS
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16:01
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