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***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

23.03.2021 16:53



***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31.12.2020 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Yönetim Kurulu Kararı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919967


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BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 43,64 735.506.070 % 9,98  
KSTUR 278,70 621.040 % 9,98  
ORMA 18,51 795.204 % 9,98  
CLEBI 298,90 146.005.552 % 9,97  
TRILC 34,44 156.483.352 % 9,96  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 7,8943 7,8998 % 1,52  
Euro 9,3983 9,4356 % 1,91  
Sterlin 10,8664 10,9209 % 1,24  
Frank 8,4476 8,4984 % 0,85  
Riyal 2,1038 2,1144 % 1,91  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 -7,88  
Altın Gr. 439 439 5,27  
Cumhuriyet 2.910 2.954 19,00  
Tam 2.892 2.965 11,99  
Yarım 1.398 1.434 5,81  
Çeyrek 701 717 2,90  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,48  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
B. Petrol 62,22 62,22 -2,40  
Seans Raporu 17:08
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