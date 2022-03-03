***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.03.2022 14:34
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 / 31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006797
BIST
14:552.012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,42
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
14:5514,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0503
|Açılış
|: 14,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
14:5515,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0107
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
14:55879,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,86
|Açılış
|: 879,13
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|16.117.340
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.105.737
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,50
|2.115.027
|% 9,37
|
|AKFGY
|3,25
|105.610.156
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,62
|33.000.042
|% -4,71
|
|KONKA
|10,62
|120.800.107
|% -4,15
|
|KRDMD
|13,37
|2.407.726.455
|% 3,97
|
|THYAO
|25,94
|1.683.220.248
|% -0,15
|
|ASELS
|23,96
|1.591.870.612
|% 4,36
|
|EREGL
|35,60
|1.229.989.655
|% 3,25
|
|KOZAL
|127,10
|873.457.151
|% 8,45
|
|KRDMD
|13,37
|2.407.726.455
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,66
|349.132.972
|% 0,27
|
|PETKM
|7,80
|653.174.797
|% 2,09
|
|GARAN
|11,67
|807.325.473
|% 0,43
|
|DOHOL
|2,62
|179.530.920
|% 1,55
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1355
|14,1401
|% 0,36
|
|Euro
|15,6857
|15,7199
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8366
|18,9310
|% 0,08
|
|Frank
|15,2988
|15,3910
|% 0,34
|
|Riyal
|3,7562
|3,7750
|% 0,32
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,78
|
|Altın Gr.
|880
|880
|8,15
|
|Cumhuriyet
|5.841
|5.929
|25,00
|
|Tam
|5.810
|5.955
|28,48
|
|Yarım
|2.808
|2.880
|13,77
|
|Çeyrek
|1.408
|1.440
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|2,10
|