***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 15:53
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Dönem Karı (Zararı)
738.052 738.052 738.052
Sermaye Azaltımı
16.200.000 -16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
738.052 -738.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.250.812 1.250.812 1.250.812
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.065.880 51.730
Dönem Karı (Zararı)
1.250.812 738.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.812.744 -3.428.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 11.613 22.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.295 64.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 43.295 64.107
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.867.652 -3.515.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
760.160 -772.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
616.136 -830.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
616.136 -830.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-525.149 898.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -525.149 898.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
669.173 -840.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 669.173 -840.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-801.772 -3.463.455
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.867.652 3.515.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.200.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.065.880 -16.148.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.065.880 -16.148.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.855.820 29.004.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.921.700 12.855.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.740.073 15.336.960
Diğer Alacaklar
7 607.937 1.117.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 607.937 1.117.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.750 42.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.750 42.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 927.351 1.085.223
ARA TOPLAM
18.369.111 17.582.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.369.111 17.582.134
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 32.010 41.302
Mobilya ve Demirbaşlar
8 32.010 41.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.025.428 2.027.749
Lisanslar
9 2.025.428 2.027.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.217.149 2.228.762
TOPLAM VARLIKLAR
20.586.260 19.810.896
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
2.082.316 2.607.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 813 827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3-6 2.081.503 2.606.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.131 61.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 56.931 34.711
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 33.200 26.794
ARA TOPLAM
2.172.447 2.668.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.172.447 2.668.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.778 57.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 78.778 57.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.778 57.703