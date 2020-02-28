***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171Transferler1.675.610 -1.675.610Dönem Karı (Zararı)738.052 738.052 738.052Sermaye Azaltımı16.200.000 -16.200.000 -16.200.000Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)738.052 -738.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.250.812 1.250.812 1.250.812Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.065.880 51.730Dönem Karı (Zararı)1.250.812 738.052Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.812.744 -3.428.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 11.613 22.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.295 64.107Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 43.295 64.107Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler18 -2.867.652 -3.515.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler760.160 -772.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler616.136 -830.711İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)616.136 -830.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-525.149 898.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -525.149 898.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler669.173 -840.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4 669.173 -840.584Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-801.772 -3.463.455Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.867.652 3.515.185YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -16.200.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -16.200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.065.880 -16.148.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.065.880 -16.148.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.855.820 29.004.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.921.700 12.855.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.740.073 15.336.960Diğer Alacaklar7 607.937 1.117.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 607.937 1.117.040Peşin Ödenmiş Giderler10 93.750 42.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 93.750 42.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 927.351 1.085.223ARA TOPLAM18.369.111 17.582.134TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.369.111 17.582.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar8 32.010 41.302Mobilya ve Demirbaşlar8 32.010 41.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.025.428 2.027.749Lisanslar9 2.025.428 2.027.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.217.149 2.228.762TOPLAM VARLIKLAR20.586.260 19.810.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar2.082.316 2.607.465İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 813 827İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3-6 2.081.503 2.606.638Kısa Vadeli Karşılıklar90.131 61.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 56.931 34.711Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 33.200 26.794ARA TOPLAM2.172.447 2.668.970TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.172.447 2.668.970UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar78.778 57.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 78.778 57.703TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.778 57.703