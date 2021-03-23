***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler-2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223Transferler738.052 -738.052Dönem Karı (Zararı)1.250.812 738.052 738.052Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035Transferler1.250.812 -1.250.812Dönem Karı (Zararı)171.267 171.267 171.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -464.965 171.267 18.506.302 18.506.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI682.794 2.065.880Dönem Karı (Zararı)171.267 1.250.812Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.789.501 -2.812.744Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 13.954 11.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-59.899 43.295Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -59.899 43.295Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler18 -1.743.556 -2.867.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler557.472 760.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler544.101 616.136İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)544.101 616.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.123.116 -525.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.123.116 -525.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.136.487 669.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4 1.136.487 669.173Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.060.762 -801.772Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri18 1.743.556 2.867.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)682.794 2.065.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)682.794 2.065.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.921.700 12.855.820DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.604.494 14.921.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.263.425 16.740.073Diğer Alacaklar7 511.716 607.937İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 511.716 607.937Peşin Ödenmiş Giderler10 0 93.750İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 93.750Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 573.221 927.351ARA TOPLAM17.348.362 18.369.111TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.348.362 18.369.111DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar8 21.152 32.010Mobilya ve Demirbaşlar8 21.152 32.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.022.332 2.025.428Lisanslar9 2.022.332 2.025.428TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.203.195 2.217.149TOPLAM VARLIKLAR19.551.557 20.586.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar959.200 2.082.316İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 780 813İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3-6 958.420 2.081.503Diğer Borçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar33.326 90.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.081 56.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.245 33.200ARA TOPLAM992.526 2.172.447TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER992.526 2.172.447UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar52.729 78.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 52.729 78.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.729 78.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.045.255 2.251.225ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.506.302 18.335.035Ödenmiş Sermaye14 18.800.000 18.800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-464.965 -1.715.777Net Dönem Karı veya Zararı171.267 1.250.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.506.302 18.335.035TOPLAM KAYNAKLAR19.551.557 20.586.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 66.577 168.723Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 66.577 168.723Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.577 168.723BRÜT KAR (ZARAR)66.577 168.723Genel Yönetim Giderleri16 -1.593.220 -1.681.804Pazarlama Giderleri16 -35.056 -85.537Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -415 -2.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.562.114 -1.594.148Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.743.556 2.867.652Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -10.175 -22.692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)171.267 1.250.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)171.267 1.250.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)171.267 1.250.812DÖNEM KARI (ZARARI)171.267 1.250.812Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları171.267 1.250.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.267 1.250.812Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları171.267 1.250.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919975BIST