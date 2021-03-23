***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
23.03.2021 17:04
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
-2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223
Transferler
738.052 -738.052
Dönem Karı (Zararı)
1.250.812 738.052 738.052
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035
Transferler
1.250.812 -1.250.812
Dönem Karı (Zararı)
171.267 171.267 171.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -464.965 171.267 18.506.302 18.506.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
682.794 2.065.880
Dönem Karı (Zararı)
171.267 1.250.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.789.501 -2.812.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 13.954 11.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.899 43.295
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -59.899 43.295
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.743.556 -2.867.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
557.472 760.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
544.101 616.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.101 616.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.123.116 -525.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.123.116 -525.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.136.487 669.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 1.136.487 669.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.060.762 -801.772
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
18 1.743.556 2.867.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
682.794 2.065.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
682.794 2.065.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.921.700 12.855.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.604.494 14.921.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.263.425 16.740.073
Diğer Alacaklar
7 511.716 607.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 511.716 607.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 93.750
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.750
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 573.221 927.351
ARA TOPLAM
17.348.362 18.369.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.348.362 18.369.111
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 21.152 32.010
Mobilya ve Demirbaşlar
8 21.152 32.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.022.332 2.025.428
Lisanslar
9 2.022.332 2.025.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.203.195 2.217.149
TOPLAM VARLIKLAR
19.551.557 20.586.260
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
959.200 2.082.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 780 813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3-6 958.420 2.081.503
Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.326 90.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.081 56.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.245 33.200
ARA TOPLAM
992.526 2.172.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.526 2.172.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.729 78.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 52.729 78.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.729 78.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.255 2.251.225
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.506.302 18.335.035
Ödenmiş Sermaye
14 18.800.000 18.800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-464.965 -1.715.777
Net Dönem Karı veya Zararı
171.267 1.250.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.506.302 18.335.035
TOPLAM KAYNAKLAR
19.551.557 20.586.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 66.577 168.723
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 66.577 168.723
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.577 168.723
BRÜT KAR (ZARAR)
66.577 168.723
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.593.220 -1.681.804
Pazarlama Giderleri
16 -35.056 -85.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -415 -2.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.562.114 -1.594.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.743.556 2.867.652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -10.175 -22.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.267 1.250.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
171.267 1.250.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
171.267 1.250.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.267 1.250.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
171.267 1.250.812
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.267 1.250.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
171.267 1.250.812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919975
BIST